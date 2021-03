Rekorder u broju postignutih golova i jedan od najboljih napadača na svijetu Sergio Aguero (32) napustit će Manchester City na kraju sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ugovor argentinskog napadača ističe na ljeto i klub je objavio kako isti neće biti obnovljen.

Aguero koji je 2011. godine došao iz Atletico Madrida, zabio je 257 golova u 384 nastupa za klub iz Manchestera i trenutno je najbolji golgeter u povijesti Premijer lige.

U njegovu čast bit će podignut kip na stadionu Etihad, pored već postojećih statua Vincenta Kompanyja i Davida Silve.

- Sergiov doprinos Manchester Cityju zadnjih deset godina ne može se dovoljno naglasiti. Njegova legenda bit će neizbrisivo urezana u sjećanja svih koji vole klub i moguće čak i onih koji jednostavno vole nogomet - rekao je predsjednik Cityja, Khaldoon Al Mubarak.

Argentinac je za Independiente počeo igrati još u mlađim uzrastima sve do 2006. godine kada je prešao u Atletico Madrid za 20 milijuna eura. U pet sezona ukupno je zabio 125 golova u 185 utakmica.

Aguero je s 'Građanima' četiri puta osvojio titulu prvaka Engleske, ali najviše će pamtiti utakmicu u svojoj prvoj sezoni protiv QPR-a kada je u posljednjim sekundama donio Cityju titulu, a u klubu je ukupno osvojio 13 trofeja. U engleskom prvenstvu Aguero je zabio najviše hat-trickova, njih ukupno 12.

Argentinska zvijezda na društvenim se mrežama oprostila prigodnom porukom:

“Kada ciklus dođe do kraja, izvire puno osjećaja. Veliki osjećaj zadovoljstva i ponosa ostaje u meni zbog toga što sam u Manchester Cityju odigrao čitavih deset sezona, što nije uobičajeno za profesionalnog igrača u današnje vrijeme. Ukupno deset sezona s raznim uspjesima kroz koje sam uspio postati povijesni golgeter i razvio neraskidivu vezu sa svima onima koji vole ovaj klub. To su ljudi koji će zauvijek biti u mom srcu. Pridružio sam se u eri rekonstrukcije, 2011. godine, a pod smjernicama vlasnika i doprinosom mnogih igrača zaradili smo mjesto među najboljima na svijetu. Zadatak održavanja ove zaslužene privilegirane pozicije ostaje na drugima. Što se mene tiče, ja ću nastaviti davati sve od sebe do kraja sezone kako bismo osvojili još trofeja i donijeli još radosti navijačima. Tada će započeti novi stupanj i doći će do novih izazova, a ja sam potpuno spreman suočiti se s njima jednakim ponosom i profesionalizmom koje sam uvijek imao kako bih se nastavio nadmetati na najvišem nivou.”