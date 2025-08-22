Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAŽENE U KVALIFIKACIJAMA

Ahh, Šteta: Marčinko i Martić ostale bez nastupa na US Openu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ahh, Šteta: Marčinko i Martić ostale bez nastupa na US Openu
Rijeka: Susret Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu, Petra Marčinko - Anna Lena Friedsam | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mlada Marčinko tako će još morati pričekati na svoj debi u glavnom ždrijebu nekog "grand slama", protiv Čarajeve je imala dvije meč-lopte u desetoj igri trećeg seta no nakon što ih niej iskoristila izgubila je svoj servis kod 5-5, a zatim i meč

Hrvatske tenisačice, 19-godišnja Petra Marčinko i 34-godišnja Petra Martić zaustavljene su u 2. kolu kvalifikacija za nastup na zadnjem ovogodišnjem "grand slam" turniru US Openu koji počinje u nedjelju, bolja od Marčinko bila je Alina Čarajeva sa 1-6, 6-1, 7-5, dok je od Martić uspješnija bila Kineskinja Xiyu Wang sa 7-5, 6-4.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

Mlada Marčinko tako će još morati pričekati na svoj debi u glavnom ždrijebu nekog "grand slama", protiv Čarajeve je imala dvije meč-lopte u desetoj igri trećeg seta no nakon što ih niej iskoristila izgubila je svoj servis kod 5-5, a zatim i meč.

Iskusna Martić vodila je vliku borbu protiv Wang, prvi je set trajao čak sat i 17 minuta, čitav meč ukupno dva sata i osam minuta, a Kineskinja je ključne poene ipak odigrala bolje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025