Ahh, Šteta: Marčinko i Martić ostale bez nastupa na US Openu

Hrvatske tenisačice, 19-godišnja Petra Marčinko i 34-godišnja Petra Martić zaustavljene su u 2. kolu kvalifikacija za nastup na zadnjem ovogodišnjem "grand slam" turniru US Openu koji počinje u nedjelju, bolja od Marčinko bila je Alina Čarajeva sa 1-6, 6-1, 7-5, dok je od Martić uspješnija bila Kineskinja Xiyu Wang sa 7-5, 6-4.

Mlada Marčinko tako će još morati pričekati na svoj debi u glavnom ždrijebu nekog "grand slama", protiv Čarajeve je imala dvije meč-lopte u desetoj igri trećeg seta no nakon što ih niej iskoristila izgubila je svoj servis kod 5-5, a zatim i meč.

Iskusna Martić vodila je vliku borbu protiv Wang, prvi je set trajao čak sat i 17 minuta, čitav meč ukupno dva sata i osam minuta, a Kineskinja je ključne poene ipak odigrala bolje.