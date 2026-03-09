Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
Težak je dan za navijače Hajduka nakon nedjeljnog poraza u derbiju 3-1 i vjerojatnog oproštaja od naslova. | Foto: Facebook
1/37
Težak je dan za navijače Hajduka nakon nedjeljnog poraza u derbiju 3-1 i vjerojatnog oproštaja od naslova. | Foto: Facebook
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026