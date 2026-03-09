FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Težak je dan za navijače Hajduka nakon nedjeljnog poraza u derbiju 3-1 i vjerojatnog oproštaja od naslova.
| Foto: Facebook
Težak je dan za navijače Hajduka nakon nedjeljnog poraza u derbiju 3-1 i vjerojatnog oproštaja od naslova. |
Foto: Facebook
Težak je dan za navijače Hajduka nakon nedjeljnog poraza u derbiju 3-1 i vjerojatnog oproštaja od naslova.
| Foto: Facebook
Nokia 3310 masovno se proizvodila sve do 2005. kad je Hajduk posljednji put, a prema svemu sudeći neće ni ove 2026.
| Foto: Facebook
Torcida se pohvalila podvalom ružičastih dimnih bombi na tribinu s Bad Blue Boysima i čestitala im tako Dan žena, a u komentarima na društvenim mrežama mnogi im nisu ostali dužni pa su objavili niz memeova koji im se vraćaju kao bumerang s obzirom na stanje na ljestvici. Ovo su neki od njih.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook