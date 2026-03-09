Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Hrvatska nogometna reprezentacija će se 23. ožujka okupiti u Zagrebu prvi put u 2026. godini pa potom odmah krenuti za Orlando gdje ih čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije (26. ožujka) i Brazila (31. ožujka). Američki pripremni turnir poslužit će izborniku Zlatku Daliću za testiranje novih opcija i taktike, ali i kao svojevrsni team building, kao što je bio slučaj i prije sedam godina uoči Mundijala u Rusiji. Isti ishod bismo odmah potpisali...

Izbornik je tim povodom objavio popis igrača na koje računa na američkoj turneji. S puno optimizma čeka prvo okupljanje jer mnogi naši reprezentativci su raspucani i u fantastičnoj formi, što nas sve veseli jer Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku počinje za tri mjeseca.

Popis Hrvatske za prijateljske utakmice u ožujku

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković

Što se tiče samog popisa, iznenađenja nema. Izbornik je vratio u reprezentaciju Lovru Majera, Luku Sučića i Martina Baturinu. Poziv je dobio i desni bek Coma Ivan Smolčić, a zanimljivo je što klasičnog lijevog beka - nema. Joško Gvardiol je ozlijeđen i upitan je za Svjetsko prvenstvo, bilo je za očekivati kako će izbornik pozvati Domagoja Bradarića iz Verone, no odlučio mu je uručiti samo pretpoziv. Poziciju lijevog beka bi tako protiv Kolumbije i Brazila trebao pokriti Josip Stanišić, koji to pokriva i u Bayernu.

Kao što smo i najavili, Dinamov napadač Dion Drena Beljo, strijelac 20 golova ove sezone, dobio je pretpoziv, kao i Luka Stojković, koji igra fenomenalno u posljednjih mjesec dana. Franjo Ivanović, koji gotovo pa i ne igra u Benfici, ispao je s popisa i završio na listi onih s pretpozivom, a tu je ostao napadač Ferencvaroša Franko Kovačević, kojeg želi mađarska reprezentacija.

- Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, što sam u studenom i zatražio od njih. Osjetio sam da igrači žive za Svjetsko prvenstvo, da imaju ogroman motiv i želim im da pripreme dočekaju u što boljoj formi, raspoloženju i prvenstveno dobrog zdravlja. Ove utakmice u Americi će nam poslužiti kao sjajan ispit da vidimo gdje smo tri mjeseca prije SP-a i na čemu najviše trebamo raditi tijekom priprema, ali pritom ćemo tih deset dana u Orlandu iskoristiti i za osnaživanje zajedništva koje je uvijek naš adut u odnosu na druge nacije. Stoga smo i vjerni kadru koji se nametnuo u proteklom razdoblju, a duboko vjerujemo da ćemo na SP-u biti jači i za Matea i Joška koji su naši stožerni igrači te me raduje što se dobro oporavljaju od operacija. Većim brojem pretpoziva želimo pokazati da pratimo još niz ozbiljnih kandidata za reprezentaciju, pri čemu ih je nekoliko i u mladoj reprezentaciji koju čeka jako važna utakmica s Turskom. Do SP-a je još puno utakmica i dovoljno prilika svim kandidatima da se formom, učinkom i energijom izbore za svoj status, vrata reprezentacije nikome nisu zatvorena - rekao je izbornik Dalić za službenu stranicu HNS-a.

Vesele ga jake prijateljske utakmice, što će biti idealna priprema za ono što nas čeka u lipnju.

- Nismo nikad bježali od jakih ispita uoči velikih natjecanja, pa se veselimo i ovim izazovima. Brazil ima vjerojatno najjači roster na svijetu uz jednog od najvećih trenera u povijesti i sigurno dolazi na SP kao jedan od glavnih favorita za zlato, dok je Kolumbija u kvalifikacijama svladala i Brazil i Argentinu te završila skupinu s istim brojem bodova kao Brazil, što dovoljno govori o snazi te ekipe. No, uz veliko poštovanje prema oba protivnika, mi imamo svojih aduta, kvalitetu i zajedništvo, te se želimo pokazati u što boljem svjetlu, a pritom ćemo voditi brigu i tome da što većem broju igrača damo priliku te da isprobamo određene zamisli koje imamo uoči Svjetskog prvenstva - zaključio je izbornik.