AIR LUKIĆ Napadač BiH postavio je rekord Svjetskog prvenstva!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu izvukla je remi (1-1) protiv jednog od domaćina Kanade. Jedini gol za 'zmajeve' zabio je Jovo Lukić kojemu je to bio prvi gol u bosanskohercegovačkom dresu. Osim što je zabio prvi gol za BiH, Lukić je postavio rekord Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Napadač 'zmajeva' ima najbolji učinak nekog napadača u zračnim duelima na utakmici SP-a od kada se koriste statistički podaci od 1966., njih čak 9/9. Drugi je Havard Flo iz Norveške, treći je Yussuf Pouslen iz Danske (7/7), četvrti je legenda španjolske reprezentacije Fernando Torres (6/6) i peti je Dider Drogba iz Obale Bjelokosti (6/6).

Statistika Lukića.

Foto: Sofascore

- Ovo nisam mogao zamisliti. Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili. No, sigurno da nam taj bod otvara put za dalje. Moramo i dalje dati sve od sebe. Hvala navijačima. Kao da smo u Bosni igrali, samo sam naše čuo - rekao je Lukić nakon remija.

Sljedeću utakmicu Bosna i Hercegovina igra u četvrtak protiv Švicarske od 21 sat. Švicarci su također remizirali u prvom susretu protiv Katra (1-1).