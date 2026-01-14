Obavijesti

Ajax opet ima Ibrahimovića u momčadi. Sin potpisao: 'Nije mi zabavno uspoređivati se s njim'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: AFC Ajax

Zlatanov sin Maximilian Ibrahimović stiže u Ajax! Mladi napadač želi pisati vlastitu nogometnu priču i ne oslanjati se na očevo ime. Hoće li uspjeti postati nova zvijezda

Admiral

Dvadeset i pet godina nakon što je Zlatan Ibrahimović stigao u Amsterdam i započeo svoju blistavu međunarodnu karijeru, prezime Ibrahimović ponovno će se naći na dresu Ajaxa. Njegov 19-godišnji sin Maximilian stigao je u nizozemski klub na šestomjesečnu posudbu iz AC Milana, a "kopljanici" će na ljeto imati i opciju otkupa njegovog ugovora, čime se otvara novo poglavlje u obiteljskoj nogometnoj sagi.

'Ibrahimović je samo prezime, ja sam Maximilian'

Mladi napadač, koji je proteklu polusezonu proveo u Milanovoj rezervnoj momčadi Milan Futuro, svjestan je tereta slavnog prezimena, no od prvog dana u Amsterdamu želi jasno dati do znanja da gradi vlastiti put. Od oca se razlikuje i po stilu igre i po poziciji na terenu, budući da igra kao desnokrilni napadač. Za razliku od Zlatana, poznatog po fizičkoj dominaciji i akrobacijama, Maximilian se oslanja na brzinu i dribling.

‌- Želim napisati vlastitu priču. Ja sam svoja osoba, svoj igrač i ovdje sam da radim svoje stvari. Radujem se tome - izjavio je Maximilian za službenu stranicu kluba i dodao:

‌- Ibrahimović je samo prezime. Ja sam samo Maximilian. Kada bih mario za svoje prezime, bio bih na fakultetu i studirao, ne bih igrao nogomet. Bilo bi pogrešno i ne bi bilo zabavno igrati kada bih se stalno uspoređivao s njim. Mislim da mu čak ni ne sličim, niži sam od njega desetak centimetara.

Očev savjet i jasan plan Ajaxa

Iako gradi svoj put, savjet oca, koji je danas viši savjetnik u upravi Milana, itekako je poslušao. Zlatan je navodno imao i značajnu ulogu u realizaciji transfera, a sinu je prenio samo pozitivne dojmove o bivšem klubu.

‌- Rekao je da je Ajax sjajan klub i da je Amsterdam sjajan grad. Samo dobre stvari - otkrio je mlađi Ibrahimović.

Ajax je za posudbu Milanu platio oko 3,5 milijuna eura, a sportski direktor Marijn Beuker otkrio je kakav je plan kluba za talentiranog Šveđanina. U početku će minute skupljati u mladoj momčadi, Jong Ajaxu, koja se natječe u drugom rangu nizozemskog nogometa, ali će redovito trenirati i s prvom ekipom kako bi se priviknuo na viši intenzitet.

"Jako smo zadovoljni Maximilianovim dolaskom. On je talentirani napadač s dobrim osjećajem za pozicioniranje i snažnom završnicom. Vješt je u driblingu i, iznad svega, ima sjajan pobjednički mentalitet i radnu etiku", stoji u priopćenju kluba. "Maximilian je igrač s puno potencijala i nadamo se da s vremenom može postati stalni dio napada prve momčadi."

Simbolika u broju na dresu

Maximilian je ove sezone za Milan Futuro u talijanskoj Serie D upisao pet golova i četiri asistencije u 16 nastupa, a bio je i na klupi prve momčadi za utakmicu talijanskog Superkupa. Zanimljivo, u Ajaxu je odabrao dres s brojem 27, isti onaj koji je njegov otac nosio na počecima svoje profesionalne karijere u švedskom Malmöu.

Zlatan Ibrahimović je u Ajaxu od 2001. do 2004. godine zabio 48 golova u 110 nastupa, osvojivši dva naslova prvaka i kup, te se etablirao kao jedan od najuzbudljivijih mladih napadača svijeta. Više od dva desetljeća kasnije, sada je red na njegovom sinu da u istom dresu, ali na svoj način, pokuša ispisati vlastite stranice nogometne povijesti.

OSTALO

