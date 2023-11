Ajax 'zakrpao ranu', trener je pohvalio Hrvata: Igrao je s onim što mu je tjednima nedostajalo

Nakon druge uspješne provjere, može se reći kako je, barem nakratko, trener John van 't Schip (59) zaustavio krvarenje u redovima nizozemskog velikana Ajaxa, koji je nakon 2-1 pobjede nad Volendamom slavio 4-1 protiv Heereenveena.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Ajax je tako prvi put u prvenstvu ove sezone vezao pobjede, nakon čega je uočljiv i napredak na tablici. Naime, Ajax više nije u alarmantnom stanju, s dvije pobjede pobjegao je iz zone ispadanja i nakon 11. kola drži 11. mjesto tablice, uz sedam bodova zaostatka i utakmicom manje od petoplasiranih GA Eaglesa.

- Bilo nam je vrlo teško protiv Heerenveena. Za razliku od utakmice u četvrtak (protiv Volendama u zaostalom kolu, op. a.), nedostajalo nam je svježine. Zasluženo smo pobijedili zahvaljujući zamjenama, ali sigurno nije bilo lako. Imali smo i sreće pri rezultatu od 2-1, kada je Heerenveen pogodio stativu - rekao je van t' Schip nakon utakmice, a zatim je pohvalio hrvatskog reprezentativca Josipa Šutala (23) i dvostrukog strijelca Chubu Akpoma.

- Šutalo je igrao vrlo dobro, sa samopouzdanjem. To je bilo lijepo vidjeti jer je to nešto što mu je nedostajalo u posljednjim tjednima. Danas je igrao u paru s Jorrelom Hatom, a to mu je dalo poguranac. Kod Akpoma možete vidjeti kako je kvalitetan igrač. Dobro igra glavom i često je na pravom mjestu. Dobro je imati nekoga tko može isforsirati stvari ako situacija nije dobra - rekao je novi strateg Ajaxa.

Borna Sosa ušao je u igru u 83. minuti za Ajax umjesto ArJanyja Marthe, a Jakov Medić nije ulazio u igru. Hrvatska kolonija u Ajaxu idući test ima u Europskoj ligi protiv Brightona u četvrtak (18.45 sati).