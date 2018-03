Ajmo, crni! 'Vatreni' će protiv Perua zaigrati u novom dresu

Još sredinom prošle godine objavili smo fotografije novoga dresa hrvatske nogometne reprezentacije za ciklus 2018.-2020., odnosno predstojeće Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Danas je dobio i službenu potvrdu.

"Vatreni" su objavili fotografije dvije nove garniture. Prva, standardno s kvadratićima kao dominantnim motivom, nije doživjela prevelike promjene.

Umjesto stilizirane verzije, na kojoj kao da se vijore, uvodi se dizajn s pet stupaca crveno-bijelih kvadratića nazubljenih rubova s crvenim rukavima i gornjim dijelom leđa te bijelom pozadinom na leđima.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hlačice na prvom dresu ostaju bijele boje, a novina je boja štucna, koje više nemaju kvadratiće na sebi, nego su plave boje s bijelom trakom po sredini.

- Svaki hrvatski igrač ponosan je što može nositi jedan od najljepših i najprepoznatljivijih dresova na svijetu. Sviđaju mi se veliki crveno-bijeli kvadrati jer odražavaju našu ambiciju i potencijal. Prvi put u karijeri povest ću hrvatsku reprezentaciju kao kapetan na Svjetsko prvenstvo i ovaj će dres imati posebno značenje za mene - rekao je Luka Modrić, kapetan "vatrenih".

Veću promjenu svakako je imao drugi, gostujući dres, na kojemu će prvi put u povijesti dominirati crna boja. Dizajn je isti kao na prvom dresu, tako da će s prednje strane biti tamnoplavi kvadratići. Tisak brojeva je narančaste boje.

I hlačice druge garniture bit će crne boje, a štucne će prvi put biti u narančastoj varijanti, s crnom trakom po sredini.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Proizvođač dresa "vatrenih" je Nike, s kojim je HNS dogovorio suradnju još prije 17 godina i traje do danas.

- Kvadrati su veći nego ikad, čak dva do tri puta u odnosu na prethodne. Oni odražavaju odvažnost i ljepotu. Predimenzionirane kvadrate suparnik ne može ignorirati i stalan su podsjetnik na nacionalni ponos svakog igrača na terenu. Osim izvrsnosti u nogometu, Hrvatska ima jednu od vizualno najatraktivnijih momčadi današnjice. Hrvati su jako ponosni na svoje naslijeđe. Ono se manifestira kroz dresove sa šahovnicom, inspirirane hrvatskom šahovnicom - rekao je Pete Hoppins, viši kreativni direktor Nike Footballa.

