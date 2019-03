Šok u sastavu! Benfica protiv Dinama bez dva najbolja igrača

TONEL:

Ovo će biti drugačija utakmica. Dinamu će na Luzu biti teško jer će ondje biti pravi ambijent i zato što Benfica mora pobijediti da bi prošla", rekao je Tonel u telefonskom razgovoru za Hinu.

Tonel je gost Dinama na stadionu Luz.

- Benfica je unatoč porazu u prvoj utakmici (1-0) još uvijek blagi favorit. No u jednoj utakmici sve je moguće. Ponosan sam što me Dinamo pozvao na tu utakmicu. To znači da sam nešto dobro napravio. Uvijek se rado sjećam vremena provedenog u Zagrebu i svih ljudi ondje - rekao je Tonel.

'Ovaj put će Portugalci biti motivirani'

On je od 2010. do 2013. godine upisao 85 nastupa za "modre" te ostao upamćen kao jedan od najkorektnijih stranaca koji su nastupali za Dinamo.

- Pobjeda Dinama nad Benficom u Zagrebu nije me nimalo iznenadila jer sam znao da je svakome teško igrati u takvom ambijentu na Maksimiru. Dinamovi igrači istrčali su s dušom, jako motivirani, kao ratnici...Odigrali su sjajno, bolje od Benfice, i zaslužili pobijediti s barem 2-0. Svidjela mi se njihova igra - napomenuo je Tonel.

- Benfica, pak, nije odigrala dobro, uz to joj se bio ozlijedio Seferović te nije imala pravu zamjenu za njega, nije imala napadače. Možda je malo i podcijenila Dinamo, nije bila jako motivirana dok je Dinamo, očekivano, istrčao itekako motiviran. Njegovim igračima se bilo lakše motivirati protiv takvog imena - rekao je stoper koji je igrao i za Porto, Sporting i Belenenses.