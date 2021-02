Iskreno, u subotu ne očekujem nikakav spektakl, ulozi su ipak preveliki. Osijek ima svoj način, kod njih je sve "u tvrdo", kod njih nema ljepote u igri, ali to donosi rezultate. Dinamo bi pak želio biti atraktivniji, ali se muče, sve pobjeđuju s mukom, tako da očekujem dosta ravnopravan derbi, kaže nam Igor Pamić (51).

"Div iz Žminja" u svojoj je karijeri branio boje i Dinama i Osijeka, a na hrvatskim prvoligaškim terenima vodio je 248 utakmica čime se našao na petom mjestu vječne ljestvice. Više HNL utakmica od njega skupili su tek Stanko Mršić (461), Ilija Lončarević (322), Ivan Katalinić (271) i Samir Toplak (255). Igor Pamić danas je bez posla, ali i dalje redovito prati sva zbivanja u hrvatskom nogometu.

- Poslije derbija i jednima i drugima ostat će još 15 kola, u borbi za naslov i dalje će sve biti otvoreno, ali ovo je ipak vrlo važna utakmica. Niti je Dinamo toliko bolji od Osijeka, niti je Osijek toliko bolji od Dinama, tako da ova tri boda iz derbija i za jedne i za druge mogu biti od velikog psihološkog značaja - poručuje Igor Pamić, pa dodaje:

- Vjerujem da Nenad Bjelica neće mijenjati svoj način igre, tako da očekujem Osijek sličan kao do sada. Oni jako teško gube, to su pokazali već puno puta ove sezone. Razumijem način na koji Bjelica postavlja svoju momčad, njima se teško zabijaju golovi, a uvijek će na temelju velike individualne kvalitete suparniku nešto zabiti.

A Dinamo?

- Dinamo je odlično odradio sve europske izazove, imaju dosta širok, ali po meni ne i toliko kvalitetan kadar kao prošle godine. Derbi će biti jako zanimljiv, a mene više zanima kako će se u toj utakmici snaći Dinamo. Ako kojim slučajem Osijek u Maksimiru uhvati tri boda, Dinamo bi mogao upasti u probleme, osjetit će pritisak s kakvim se u HNL-u nisu borili desetak godina. Jesu jednom, kada im je Rijeka na kraju i uzela naslov. Opet, Dinamo zna igrati ovakve utakmice, ima ih puno više "u nogama" od Osijeka, ali njegovi su igrači naučeni na komociju u ovoj fazi prvenstva. Sada je sve drugačije.

Koliko je ovo specifičan dvoboj za Zorana Mamića i Nenada Bjelicu i na osobnoj razini? Znamo da njihov razlaz u Dinamu nije prošao najbolje...

- To je šteta. Zoran Mamić je za Dinamo napravio velike stvari i kao sportski direktor i kao trener, u svom prvom mandatu, ali i sada. A Nenad Bjelica je onda još to sve uljepšao, odradio sjajan posao u Dinamu. Opet, Zoki je ove godine suvereno dominirao Europom. Sigurno da među njima postoji sportski rivalitet, da je njima jako stalo do ove utakmice. Bjelica to vješto skriva, on je miran i staložen, a nalazi se u puno komotnijoj situaciji - poručuje Pamić, pa nastavlja:

- Ako Osijek ne bude prvak, nikome ništa, a ako Osijek stigne do naslova bit će to "svjetsko čudo". Dinamo pak ovaj naslov jednostavno ne smije izgubiti. Ovo je za obojicu specifična situacija, odlično su funkcionirali zajedno, ali je problem u načinu njihovog razlaza. Meni je kao treneru uvijek bio najveći gušt pobijediti velike momčadi, ali ovo je ipak za njih specifična situacija. A ulog je jako velik.

Koje su po vama najjače strane Dinama?

- Definitivno obrana. Dinamo je sve utakmice u Europi dobivao na identičan način kako Osijek pobjeđuje u HNL-u. I na jedini mogući način, savršenom organizacijom igre i odlično posloženom obranom. A Zoranu Mamiću to nije bilo lako, Petković kao njegov glavni aduti u nekim utakmicama nije bio u formi, nije ni sada, pa će puno toga opet past na leđa Lovre Majera.

Igor Pamić vjeruje kako trener Dinama još nema "dobitnu kombinaciju"...

- Zoran Mamić jako puno rotira, štedi svoje igrače, tako da nije još uvijek standardizirao momčad. A sada mu poslije Osijeka dolazi i Europa, puno je tu utakmica do kraja. Čini mi se da ni sam nema momčad u koju je 100% siguran, pogotovo kada njegovi napadački aduti prema naprijed nisu na top nivou. Ne znam zašto, ali mislim kako bi Ademi mogao biti ključ ovog derbija, kada je kapetan pravi, onda on povuče cijelu momčad.

A slabije strane Dinama?

- Dinamo je odradio sjajnu jesen, imao uvjerljivo vodstvo u HNL-u, mirno prošao Europu. A sada se, vrlo brzo, sve okrenulo. Dinamo iza sebe ima dvije pobjede, evo u Puli su bili sigurni, ali nisu blistali. Ne znam kako su u Dinamu tempirali formu, jesu za početak drugog dijela sezone ili nastavak Europe, vidjet ćemo. No, siguran sam, kako u Maksimiru niti u jednom trenutku nisu mislili da bi ovako brzo mogli ispustiti šest bodova prednosti u odnosu na Osijek.

Dinamo se za sada pojačao Stefanom Ristovskim i Marijanom Čabrajom, mogu li to biti novi aduti Zorana Mamića za derbi?

- Dolazak Stefana Ristovskog je veliki plus za Dinamo, to je iskusan bočni igrač, iza sebe ima niz velikih, pa i europskih utakmica. I on će Dinamu donijeti stabilnost, čvrstoću, ima odličan tajming za otići prema naprijed. On tijekom utakmice ne ode milijun puta prema naprijed, ali točno zna kada treba otići gore i napraviti višak. Dinamo s Ristovskim i Gvardiolom na bekovima vrijedi jako puno.

Najveća prednost Osijeka?

- Nenad Bjelica. Ma on sve ima pod kontrolom, sjajno drži momčad "nabrijanom", a opet zna kako svoje igrače opustiti prije utakmice. I vjerujem da će Osijek u Maksimiru biti goropadan, pun samopouzdanja. Dinamo po meni ima prednost u kvaliteti, Osijek u standardizaciji momčadi i organizaciji na terenu. Osječani to pokazuju već mjesecima, ne jedno ili dva kola, na tome Bjelici treba čestitati. Pojedinci poput Miereza ili Bočkaja možda i nisu toliko razvikani, ali ti dečki mogu zapapriti baš svakome. Osijek je čvrst, suparniku daje malo šansi, a ako Dinamo ne bude strpljiv, može biti svega.

Već ste rekli kako Dinamovi napadački aduti nisu u najboljoj formi...

- Da, Zoki ima taj problem, on sigurno priprema Petkovića na najbolji način, ali on je u - krizi. Riječ je o "malo težem" tipu igrača, ali jako pokretnom i mekanom napadaču, a takve je možda i najteže čuvati. Bruno Petković mora biti na svom nivou da bude prevaga za igru Dinama, a ako nije takav, onda često može biti i "igrač manje". I onda Dinamo pati i u fazi obrane i u fazi napada. No, kada je Petković pravi, Dinamo dobije razinu više.

I za kraj, za koga vi navijate u derbija vaša dva bivša kluba i kakva je vaša prognoza?

- Uh, ovo je uvijek neugodno pitanje. Svi znaju da sam dinamovac, to nije tajna, ali u Osijeku sam proveo najljepšu igračku godinu u životu, iz Gradskog vrta otišao u inozemstvo. A onako čisto nogometno gledano, ovo će biti egal utakmica, a nekako mi miriše na pobjedu Dinama. Bit će tijesno, ali Dinamo bi ovo mogao pobijediti. Pogotovo budu li Ristovski i Gvardiol na bočnim pozicijama, to mi se onda baš sviđa - završio je Pamić.