Obavijesti

Sport

Komentari 11
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
POZNAT I ROK ZA ODLUKU PLUS+

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Piše Hrvoje Tironi,

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu

Slaven Bilić uskoro će, najkasnije do srijede, postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni stručnjak tako se vraća na klupu “vatrenih” nakon dugih 14 godina, nastavlja gdje je stao 2012. godine, kad je Hrvatska zapela u grupnoj fazi Europskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UŽIVO Transferi: Direktor Lazija stigao po dinamovca, a 'plavi' dovode napadača iz Brazila!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Direktor Lazija stigao po dinamovca, a 'plavi' dovode napadača iz Brazila!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
REAKCIJE NA DALIĆA

Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je
Dalić se oglasio nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije! Objavio je samo jednu riječ
SLIJEDI NOVO POGLAVLJE

Dalić se oglasio nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije! Objavio je samo jednu riječ

Hrvatsku je vodio osam godina i osam mjeseci u 111 utakmica, čime je postao najdugovječniji izbornik u našoj povijesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026