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DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu
Slaven Bilić uskoro će, najkasnije do srijede, postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni stručnjak tako se vraća na klupu “vatrenih” nakon dugih 14 godina, nastavlja gdje je stao 2012. godine, kad je Hrvatska zapela u grupnoj fazi Europskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.
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