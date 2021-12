Bivši trener Hajduka Jens Gustafsson kazao je kako u mjesec dana na klupi Hajduka trener proživi više nego njegove kolege u nekom drugom klubu u cijeloj karijeri. I nije ni prvi ni zadnji koji je tako nešto izjavio. A što bi tek kazao njegov nasljednik Valdas Dambrauskas koji je sjeo na vruću klupu prije jedva mjesec dana, a nakon pet pobjeda, među kojima i one na Rujevici i u Maksimiru, mora stišavati euforiju koja se poput požara proširila među navijačima gladnima trofeja I ma koliko ga ništa što je do sada radio u karijeri nije moglo pripremiti za ovo što mu se događa na Poljudu, osim možda prijateljskih savjeta zemljaka Mindaugasa Nikoličiusa, Dambrauskas je pokazao da se zna nositi s euforijom koja ga okružuje te da neće izgubiti tlo pod nogama.

Do zimske stanke Hajduka očekuju još dva ogleda, ovoga vikenda gostovanje kod Lokomotive, koju su prije desetak dana deklasirali i zabili im šest golova, a onda, kao šlag na tortu, derbi s Osijekom na Poljudu. Prilika je to da se dodatno popravi pozicija na prvenstvenoj ljestvici ali za Dambrauskasa je Osijek daleka budućnost, bez obzira što je potegao do Rujevice kako bi uživo odgledao ogled Rijeke i Osijeka, njegove misli i izjave vezane su isključivo za Lokomotivu.

- Moramo biti koncentrirani na Lokomotivu a o Osijeku ćemo razmišljati tek nakon toga. Drago mi je otići na ovakva putovanja, upoznati više igrača i momčadi. A što se tiče snage, za mene je Hajduk najbolja momčad na svijetu. Ponosan sam što sam ovdje, dio mog posla je da odem gledati utakmicu u živo jer je to drugačije nego na TV.





Lokomotiva će se kompletirati u odnosu na zadnju utakmicu?

- Slažem se da će ovo biti drugačija utakmica, nakon 6-3 oni će željeti uzvrat i mi ćemo morati biti spremni za sve scenarije. Moramo se spremiti za tešku utakmicu. Nećemo u svakoj zabiti šest golova, ali svaku možemo odigrati dobro.

Što očekujete od Lokomotive?

- Uvijek kažem da je Lokomotiva atraktivna momčad, imaju jako puno mladih igrača koji riskiraju, ne boje se igrati. Protiv Šibenika su imali prednost u posjedu, ne boje se dati ekstra pas... Individualno su jako dobri, ali mi smo Hajduk, u dobrom smo trenutku, dobra je atmosfera, napredujemo, i vjerujem da će biti drugačija utakmica. Neće biti otvorena kao drugo poluvrijeme prošle utakmice. Mi ćemo se morati koncentrirati na različite stvari.

Imate pet pobjeda, kako se pripremate za mogući poraz?

- Neću pripremati momčad za poraz, uvijek planiramo pobjedu i to se nikad neće promijeniti. Tko uđe na ovaj stadion može očekivati da će momčad ići na pobjedu. Momčad je to prihvatila, pokazali su hrabrost, ne boje se rizika. Prije mjesec dana sam im rekao kakav pritisak moraju očekivati od mene, da se ne boje pogrešaka, nego da moraju ponavljati ono što od njih tražim, bez obzira na pogreške. Trenirali smo dobro, svi su spremni, nakon svake utakmice ima udaraca, ali nema i ozljeda. Osim Kačaniklića i Diamantakosa svi mogu igrati.

Najveća pobjeda u Hrvatskoj je pobjeda u Maksimiru. Jesu igrači opet čvrsto na zemlji?

- To je teško, kad vidiš navijače, doček, teško je ostati na zemlji, ali dali smo im dva dana slobodno. Jučer sam vidio da su se oslobodili emocija, većina ih je na zemlji, imali smo jako dobar trening... Pobijedili smo pet utakmica u nizu, očekujemo da se dižemo na ljestvici, ali kad pogledate, mi smo na istom mjestu. Ne mogu reći da nismo ništa napravili, napravili smo neke dobre stvari, ali kad pogledamo ljestvicu mi smo i dalje četvrti ako Dinamo dobije zaostalu utakmicu. Moramo biti odgovorni...

Počinje li utakmica s Lokomotivom u mislima na 6-3 ili 0-0?

- Na 0-0, tako ćemo joj i pristupiti, maksimalna koncentracija kao protiv Dinama, pa ćemo vidjeti kako dalje. Jedna stvar nam je u glavi, kako odigrati dobru utakmicu, a ako to napravimo, rezultat će doći sam po sebi.

Komentar na Subašića i Livaju i video skandiranja koji smo svi vidjeli?

- Klub je dao priopćenje i nisam siguran da je to trebam komentirati. Ali ovako, mi smo dobili Rijeku golom u zadnjoj sekundi i bila je euforija. Lokomotiva, opet euforija, Dinamo, igrali smo dobro, dominirali, pobijedili, i opet je bila euforija. Kad vidiš navijače na dočeku, ne vladaš sobom, i ja sam pjevao iako ne znam riječi pjesme. Čitao sam sutradan da bi nas trebalo kazniti, ali po meni to nije ispravno, mi ne mrzimo nikoga. Moja djeca su odgajana da kući ne smiju niti kazati da nekoga mrze... Moji igrači su izašli vani, pjevali su s navijačima i ne treba ih zbog rivaliteta kažnjavati. Mi imamo respekt prema protivnicima, rukovali smo se nakon utakmice i tako će biti i daje... Za mene je ovo pretjerivanje, događalo se u povijesti, događat će se opet, i nisu u pitanju samo Marko i Danijel, trebalo bi po tome kazniti sve nas....

Od bezglave momčadi ste preobrazili momčad u potencijalnog prvaka. U čemu je tajna?

- Nema tajne, tajna je da je momčad dobra, da su igrači kvalitetni, i da mogu pobjeđivati. Možda imamo kemiju koja funkcionira i trebamo ovako nastaviti. Tu smo gdje želimo biti, i ništa više od toga. Ako želimo biti veliki klub i pobjeđivati Dinamo, Rijeku i Osijek, moramo pobjeđivati. Ne znam možemo li to, možemo li pobjeđivati u serijama velike protivnike... U našim glavama nebitno je tko je na drugoj strani, možemo pobijediti svakoga.

Kup je daleko, igrate protiv Gorice koju ste vodili?

- Ne znam što bih vam rekao, neće to biti prvenstvena nego kup utakmica. Gorica je moj prvi klub u Hrvatskoj, proveo sam puno vremena tamo, znam većinu igrača, imam puno prijatelja, bit će to teška utakmica, ali do nje je još tri mjeseca, i pitanje je tko će biti u kakvoj formi, tko će biti ozlijeđen, suspendiran... Teška je utakmica i fantastična prilika. Mi ne vidimo utakmice kao prijetnju, nego kao priliku, da odemo u finale koje po meni zaslužujemo. Ali to ćemo morati napraviti na terenu.