Ako misle da ima boljih, otići ću

"Težina dresa Hajduka je velika, nisu to više generacije poput Vučka, Leke i mene, koji smo nosili momčad u Maksimiru s 18 godina" - kazao je Tudor koji je otkrio i kako su igrači tražili od njega da kazni Eduoka...

<p>Nakon dva uzastopna poraza od Varaždina i Lokomotive Hajduk na svom Poljudu dočekuje Slaven Belupo. Po prvi put u nastavku sezone na tribine Poljuda će gledatelji na tribine, no kako je krenulo s kaznama i ponovnom pojavom korone, možda će to biti i zadnji put ove sezone. Tudorova momčad nije ni izbliza u formi koju su priželjkivali za borbu za drugu poziciju, a ostali su i bez ozlijeđenih Jaira i Jurića, kartoniranog Jradija...</p><p>- Svjestan sam dva zadnja poraza i pozicije na ljestvici i kao trener preuzimam punu odgovornost za poraze i poziciju. Osnovno je podrška igračima, disbalans očekivanja i mogućnosti momčadi i ovako dres Hajduka čini težim. Počevši od Marina, koji je jedan od najboljih momaka koji sam trenirao, pa i ostalih, molim publiku za podršku - rekao je novinarima Igor Tudor.</p><p>- Što se tiče mene, došao sam iz jednoga razloga, pomoći ako mogu. Ni zbog novaca, ni slave, ni trenerske karijere. Ako netko misli da ja to ne mogu i ima boljih, ja bez gorčine i ljutnje u ovom trenutku mogu otići. Ja neću biti teret klubu ni za ugovor ni za druge stvari. I ja bih, da vidim 20 novih igrača i trenera, mijenjao trenera, novi trener nosi novu nadu da će problemi nestati, da će igrati "s četiri" da će igrati novi igrači, deset metara naprijed ili nazad, da će to riješiti situaciju i da će biti bolji od Burića i od Kopića i od mene. Problemi su veliki, ja sam tu da ih riješim. Znao sam da će biti teško, možda i nemoguće. Ponavljam, ja sam tu najmanje bitan, ako treba, isti tren hvala lijepa...</p><p>Tudoru su se, osim trenerskih odluka, spočitavale i neke osobine...</p><p>- Vidite moje lice, netko me naziva arogantnim i bezobraznim, vole se ljudi baviti time, ja mislim da je to nebitno, međutim, ja bih volio da sam navijač, da imam trenera koji brani klub i momčad. Svjestan sam da se moj nastup ne sviđa određenom dijelu ljudi i kad stvari krenu loše, da je trener na tapetu. Problemi su veliki, ali sve je u našim rukama i dalje, jedan gol u prošloj utakmici i bi bili na drugom mjestu. Vidim dosta kritika, neke su s razlogom, neke nisu. Nema ideje, nema igre.... Gledam i druge, nemaju ni drugi to što Hajduk kao nema. Mi smo imali dvije pobjede u startu, a ispada da nemamo nijednu. Treba stati iza ove momčadi, to je najbolje što imamo... I nije im lako. Ja se cijeli život bavim jednom vrstom nogometa koji se bazira na igri, na ideji. Ako netko ne gleda površno, ja sam od 2012. do danas težio ideji i prepoznatljivosti. U dobrom dijelu sam uspio, ali ne stalno. Stvari se u nogometu lako mijenjaju. I s Hajdukom, kad je bio budžet pet puta manji. Ili sam ja u tih pet puta lošiji trener ili bi to trebalo biti pet puta lakše..</p><p><br/> - Lako je sa strane gledati, u prvom mandatu nisam u godinu i pol dobio nijednu poruku, a sada, nakon druge utakmice i druge pobjede dobio sam pet poruka omalovažavanja. Bez obzira na sve ja sam tu, motiviran i jak, kakav trener Hajduka mora biti.</p><p>Možete li se za trenutak vratiti na zadnje trenutke utakmice s Lokomotivom i pojasniti uvođenje Čoline i Čuića koji su visoki 174, odnosno 183 cm, uoči kornera domaće momčadi, a na klupi vam je ostao stoper Radić, koji je visok 193 cm i jako je dobar u skoku?</p><p>- Drago mi je da me to pitate. Bio je korner prije toga, i mi smo odgodili zamjenu kod sudca jer se ne mijenja uoči kornera. No lopta je išla opet u korner i zamjena se mora obaviti. Dimitrov nije stajao gdje je trebao, kaže da mu je netko rekao da se makne... Osam igrača smo imali u kaznenom prostoru... Ima tu milijun detalja, momci su zeleni, njihov je igrač zabio gol sa 16 metara, između naša četiri igrača... Ja momcima nemam što reći, 118 km su istrčali... Pitaju se neki zašto su se povukli, pa nisam im ja to rekao, to je nogomet. Problem je i to što igramo s tri iza, a sedam momčadi u ligi igra s tri iza, igrao je i Dinamo u Ligi prvaka... Zašto nisam ustalio momčad? Pa svi imaju priliku, kao da ja ne bi volio standardnu momčad, pa nisam s kruške pao. Ja sam 7-8 godina trener i imao sam po pet utakmica 11 istih igrača u postavi... Nije to eksperiment i neznanje, imam 15-16 igrača u 'pet deka'... Mi kao nemamo ritam i igru, ispada da su drugi Barcelona... U Turskoj su svi momci letjeli, ali ova majica ima težinu i u prvenstvu je malo drugačije... Ja sam miran, došao sam pomoći ako mogu, objasniti ljudima, ako neko misli da mogu pokrenuti super, ako ne, imam troje djece....</p><p>Jučer je Mario Stanić kazao kako vaša momčad nema mentalnu stabilnost na razini potrebnoj za iskorak. Kako namjeravate riješiti taj problem i hoćete li potražiti stručnu pomoć, angažirati nekog psihologa...?</p><p>- Neke stvari ja ne mogu javno komunicirati. Probleme znam, oni su veliki, postoje načini, ali nije ni mjesto ni vrijeme pet kola prije kraja pričati o tome. Treba izvući maksimum iz ove situacije. Ja razumijem da su ljudi frustrirani kad kažemo da treba godinu ili dvije. Bio je Burić prvi, bio je i Kopić..., ali to nije realno, kao što se da i diskutirati je li realno naše drugo mjesto. Ali to je ljudima teško i spomenuti, jer Hajduk mora pobijediti svaku. Mi imamo 2:1, a ovaj me u Kranjčevićevoj vrijeđa 45 minuta, i mi smo kao na istoj strani...</p><p>Priključili ste treninzima Dina Skorupa, Juricu Bajića i Ivicu Batarela. Je li netko od njih u konkurenciji za početnu postavu?<br/> - Neće biti nitko, falilo je igrača na treninzima pa smo ih priključili...</p><p>Drugo mjesto je još uvijek dohvatljivo?<br/> - Normalno da je. Svaka je utakmica bitna do kraja, a ja sam najmanje bitan. Podržite igrače, kod krivog pasa ili pogreške njima treba podrška. Sve je još uvijek u našim rukama, svi će kiksati... Rijeka je kiksala, Dinamo se muči, Osijeku je teško, mi smo trebali u Kranjčevićevoj voditi 4:0... Mene je korona i neigranje prijateljskih utakmica nagnalo na promjenu igre. Normalno je da igramo iz zadnje linije, ja kao trener moram imati ideju, i uvijek sam se bavio igrom iz zadnje linije, mjesec dana je bilo drila svaki dan. Nije bilo treninga da nisam radio linije pasa, dodavanja... svaku subotu dan prije utakmice. I Istra, i Varaždin, kladio sam se s prijateljem da ćemo dobiti lako. Ali težina dresa mladim igračima je očito jako velika. Nisu to generacije kao ja, Vučko, Leko..., s 18 godina nosimo Hajduka u Maksimiru. Nema toga više. Ti mladi moraju prestati biti sretni što su mladi i u momčadi. Mali Brnić kaže da ima tek 19!? Kritike da je Juranović stoper? Pa pet kontri koje je imao Varaždin mi smo imali barem jednoga ili čak dva igrača od njih u obrani više, i oni su nam stvorili pet kontri.... </p><p>Slaven Belupo je svega jednom slavio u zadnjih deset godina na Poljudu, a rijetko su i uzimali jedna bod?<br/> - Oni su super, imaju dobru momčad, igraju bez pritiska, Stipić to dobro radi, miks dobrih igrača. Neće biti lako, ali mi moramo gledati sebe, dignuti se, to ja svima kažem, ili jesi ili nisi, mlad – star, bijel – crn...</p><p>Uoči Lokomotive kaznili ste Eduoka izostavljanjem iz momčadi, sada opet normalno trenira, kakav je njegov status, hoće li konkurirati za utakmicu protiv Slaven Belupa?<br/> - Kad netko četiri puta napravi problem, dobije i novčanu kaznu, pa to ide dalje..., onda to i igrači traže od trenera. Ja sam mu rekao, evo ti, dokaži da ti je stalo i riješi utakmicu. Idemo... Najlakše je pisati analize i pizdarije, i to neki koji nikad balun nisu igrali.</p><p>Sutra se po prvi put igra s publikom?<br/> - Ljudi moji ne znate vi koja je to drama igrati bez publike za domaće igrače. To je okolnost koja nije lagana, ja sam sretan da će biti podrška i da ćemo izvući sve ovo do kraja.</p>