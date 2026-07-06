Ako Modrić ostane 'vatreni', i Dalić bi mogao razmisliti o ostanku. Evo kad će se sve znati
Modrić je na korak do ostanka u Milanu, a u tom bi slučaju mogao ostati i ‘vatreni’, kažu nam izvori iz HNS-a. Dalića bi taj scenarij natjerao na razmišljanje... HNS-ov plan B već je gotovo dvije godine Slaven Bilić
Hrvatska delegacija, odnosno dio nje, vratila se u subotu u Lijepu Našu nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu i ispadanja u šesnaestini finala od Portugala. Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, po povratku u Hrvatsku uzeo je dva-tri dana odmora, a početkom ovoga tjedna baca se na rješavanje gorućeg pitanja.