'Ako neki klub želi ući u 1. HNL, mi u tome nećemo sudjelovati'

Osim razgovora s Dugopoljem, obavili smo razgovore i sa Zmijavcima, Solinom i Šibenikom, a vjerojatno ćemo i s Junakom koji ima drugoligaške ambicije, rekao nam se sportski direktor Hajduka...

<p>Vijest o službenim razgovorima na relaciji<strong> Hajduk – Dugopolje</strong>, koji bi trebali u budućnosti rezultirati potpisom sporazuma i suradnjom, u dva je dana od razgovora klubova koji žele biti partneri i surađivati na ravnopravnim osnovama, usmenom predajom prerastao u potpisani sporazum, u konačnici i u ''suradnju koja bi za godinu ili dvije od Dugopolja napravila prvoligaša, odnosno projekt Hajduka''.</p><p>Cijela priča neodoljivo je podsjećala na početke incestuoznog odnosa Dinama i Lokomotive, s tim da bi u ovom slučaju ulogu 'sestrinskog kluba' u istom rangu natjecanja odigralo Dugopolje. Obzirom na poznati stav Hajduka o<strong> Lokomotivi</strong>, koju od starta prvoligaškog puta Splićani doživljavaju kao 'filijalu Dinama', zvučalo je nevjerojatno da bi se sada i oni upustili u sličan projekt, pa smo pojašnjenje cijele ove situacije potražili na Poljudu, kod sportskog direktora Ivana Kepčije. </p><p>- Hajduk želi surađivati i pomagati bliskim sredinama, što su one bolje i mi smo. Želimo suradnju, no ako netko od klubova s kojima ćemo surađivati ima ambiciju postati prvoligaš, mi u tome sigurno nećemo sudjelovati - rezolutan je sportski direktor Hajduka, koji je otkrio kako Dugopolje nije jedini drugoligaš s kojim planiraju suradnju, kako u pogledu edukacije, tako i u pogledu posudbe igrača...</p><p>- Osim razgovora s Dugopoljem, obavili smo razgovore i sa Zmijavcima, Solinom i Šibenikom, a vjerojatno ćemo i s Junakom koji ima drugoligaške ambicije. Sve su to sredine koje žele raditi i napredovati i mi imamo interes da budu što bolje, jer, što su oni bolje to je i naša baza šira, na koncu i mi smo bolji – zaključio je Kepčija. </p><p>Razgovori koje je Hajduk pokrenuo s najbližim drugoligaškim sredinama treba promatrati i u svjetlu budućnosti B momčadi Hajduka, Dinama i Osijeka, koje su se natjecale u drugoligaškoj konkurenciji. Najavljeno je kako će se ta praksa napustiti i u narednim sezonama, a kako Hajduk ima višak igrača koje želi usmjeriti na posudbe, logično je da to budu sredine s kojima najbolje surađuju.<br/> </p>