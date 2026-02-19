Sad trenutno nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta, tumači hrvatski prvak u boksu golim šakama
Martinjak: U profesionalnom boksu vlada korupcija. Uzimao sam doping i puštao borbe...
Zagrepčanin Marko Martinjak ove subote u London brani bridgerweight naslov u boksu bez rukavica protiv Amerikanca Ike Villanueva. Borba predvodi priredbu u dvorani The Indigo, O2 Arena, a prijenos je dostupan na platformi Voyo od 18 sati.
Martinjak u meč ulazi kao jedan od najdominantnijih boraca u bare-knuckle boksu. Prošle godine u Leedsu svladao je Dana Podmorea i osvojio bridgerweight pojas, čime je uz super cruiserweight postao svjetski prvak u dvije divizije. S druge strane, Villanueva je bivši prvak BKB-a u teškoj kategoriji i veteran UFC-a, a u studenome 2025. pobijedio je Jeromea Hatcha, borca koji je jednom svladao Martinjaka, ali i dvaput izgubio u njihovoj trilogiji.
Uoči obrane naslova Martinjak je otvoreno progovorio o tamnoj strani profesionalnog boksa. Priznao je da je u ranim fazama karijere sudjelovao u unaprijed dogovorenim mečevima jer je morao zarađivati za život.
- Bio sam kanta za napucavanje u profesionalnom boksu borcima koji su realno bili lošiji od mene, borcima koje sam mogao završiti, ali nisam smio. To je bilo više putovanje kroz boks. Išao sam gubiti mečeve - rekao je Martinjak i nastavio:
- Ljudi to tumače malo drugačije, ali tog ima jako puno u profesionalnom boksu i profesionalni boks je užasno korumpiran. Kažu sad, Anthony Joshua je prije zadnjeg meča, navodno, 53 puta bio podvrgnut antidopinškom testu, u što ja ne vjerujem. Oko Joshue i Jake Paula se zavrtila jako velika cifra i nikome ne ide u prilog da se dokaže, na primjer, da je Joshua na dopingu. A svi su na dopingu. Profesionalnog sporta nema bez dopinga - kazao je za Net.hr.
Na pitanje o vlastitim iskustvima s dopingom odgovorio je bez zadrške.
- Sad trenutno nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta. Pričao sam s jednim jakim agentom za nogometaše, kad sam ga pitao za neke ljude, rekao mi je da nema na čemu nisu.
Iako razumije zašto se profesionalci odlučuju na takve metode, ističe da ne može shvatiti rekreativce koji posežu za dopingom.
- Mogu razumjeti sportaše koji ga koriste. Ne mogu razumjeti ljude koji su obični rekreativci pa se dopingiraju, a sebi narušavaju zdravlje - zaključio je Martinjak uoči nove obrane naslova.
