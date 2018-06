'Ako Perišić da ono što može i zna, ja se ne bojim nikoga...'

Navodni telefonski poziv misterioznog čelnika Fife, koji su neki mediji objavili uoči utakmice s Islandom, izbacio je izbornika Zlatka Dalića iz uobičajene kolotečine.

- Niti me tko zvao, niti se javljam na nepoznate brojeve. I kakva je to uopće konstrukcija da bi mene netko zvao da stavim u igru Luku Modrića i ostale starije igrače. Pa valjda ste me upoznali toliko da znate da ja tako ne funkcioniram, nemojte me gurati u takve stvari - kazao je nakon službenog dijela press konferencije izbornik, koji se složio s našom konstatacijom kako je od igrača koji su nominalno standardni prvotimci, najveći dužnik Ivan Perišić.

Je li mu gol protiv Islanda digao samopouzdanje, jeste li razgovarali s njim, i što on kaže na tu temu?

- U pravu ste, Perišić mora pokazati ono što je, što on ima u sebi, što smo uostalom već puno puta viđali od njega. Problem je što je od njega očekujem veći doprinos u obrani, i on se tu jako puno potroši. To je možda i moja krivnja, jer ja to tražim od njega, i on to ispunjava. Ako Bog da da on proradi u fazi napada, onda se ja više ničega ne bojim.

U kakvom je stanju Ante Rebić, kad će se on priključiti treninzima?

- On će biti dobar, već trenira. Imamo nekih problema, ali vjerujem da će svi biti zdravi i na raspolaganju za pripremu utakmice protiv Danske.

Izjavili ste da je ovo ''utakmica istine''. Za koga, za cijelu generaciju, za ove igrače, za vas...?

- Za sve nas. Stvarno mislim tako. Ako mi protiv Danske ne potvrdimo ovo što smo napravili do sada, što nam onda znače tri pobjede, a ako ćemo biti sretni s ovim što smo prošli skupinu, onda to po meni nije to, bolje bi bilo da smo se mjesec dana kupali, nego putovali Rusijom. Naravno, možda ljudi budu u nedjelju bolji od nas i zasluženo pobjede, ali ne smijemo tako unaprijed razmišljati.

Koliko ste zadovoljni onim što je reprezentacija odigrala do sada?

- Jako sam zadovoljan, tri pobjede, gol razlika 7-1, a i taj jedan smo primili iz penala. Malo smo promijenili i stil igre, sad smo agresivniji prema protivniku, kompaktniji smo u obrani.... Jako sam zadovoljan, čak se i svjetski mediji slažu da smo u prvoj fazi natjecanja pokazali najviše. Ali, sada to treba potvrditi, bez potvrde protiv Danske nema ništa.

Protiv Islanda ste pred kraj susreta zaigrali s tri igrača u zadnjoj liniji, je li to taktička novost koju ćemo gledati i u narednim utakmicama?

- Nije mi to plan, ali kako je Island uveo drugu špicu, preskakao igru, to je bio naš odgovor. Naravno, moguća je opcija u nekim situacijama. Mi se nekako najbolje snalazimo u 4-1-4-1 sustavu, u kome i Luka i Ivan igraju u prirodnim ulogama u kojima igraju i u svojim klubovima, Barceloni i Realu, gdje imaju Busquetsa i Casemira. Nama su tu Brozović i Badelj...

Tko je u prednosti od njih dvojice?

- Meni je Badelj uvijek bio ispred, ali splet okolnosti je doveo do toga da je Brozović upao u momčad, bilo je dobro i sada je tako. Badelj je jučer pokazao najviše.

Tko je još dobro odigrao osim Brozovića i Badelja?

- Pivarić je bio dobar, stoperi isto tako, a vidi se i da Pjaca, Kovačić i Jedvaj nemaju ritma utakmica, ali i da nam mogu koristiti, mogu. Ćaleta - Car je od svih igrača na SP odigrao najviše utakmica u sezoni, igrao je polufinale El, tri puta bio jd prvak Austrije... Taj momak je zaslužio po svemu biti ovdje, bez ikakvog poguranca, igrao je, šutio, i sam se probio...

Što bi savjetovali igračima koji ne igraju?

- Pričao sam s Kovačićem, a isto važi i za Jedvaja, Pjacu..., ma za sve koji ne igraju. Rekao sam mu: ''Kova, vidiš da to nije to, vidiš da nemaš kontinuitet, da moraš igrati...'' Bez konstante nastupa ni ne može bolje od ovoga, a ako se zadovolji ovim, neće biti dobro za njega. On, Pjaca i Jedvaj moraju ići negdje i igrati.

Kakvu utakmicu očekujete protiv Danske?

- Oni su čvrsti kao Island, isto preskaču igru, ali klasa su više nego Island. Vukojević se tek vratio, vidjet ćemo kakva su njegova zapažanja, analizirat ćemo i pripremiti utakmicu kao i svaku do sada. Ali kao što mi gledamo njih, tako i oni gledaju nas. Bit će tu svega. Ovo je ''utakmica istine'', dati sve od sebe, pa što bude. Mislim da su igrači napokon jaki i u glavama, da neće popustiti. Nije ovo generacija koja nema trofeja, većinu čine igrači velikih klubova koji su igrali velike utakmice i osvajali trofeje. Od njih očekujem da taj mentalitet prenesu i na ostale. Kad smo izborili Mundijal, ja sam razmišljao i molio Boga samo kako proći skupinu,. Sad kad smo je prošli, idemo dalje, korak po korak. Jesmo li mi za to...?

Kao gledate na kvalitetu nogometa na SP?

- Nogomet je i trka, i agresija, i defenziva... ima tu svega. Sve ekipe su taktički posložene, imaju dobar blok, nije više nogomet takav da utakmice završavaju rezultatom 4-4, 5-5... Vidite tko je prošao bez većih problema, mi, Urugvaj, Francuska i Rusija, ostali se muče. Ovo je nogometno gledano jako dobro prvenstvo.

Je li ta izjednačenost rezultirala time da nema favorita?

- Da, nema, ali ipak će na koncu doći gore Brazil... Kad igraš s Brazilom, oni su 30% gore. Mi dođemo s njima igrati u Liverpool, pa imam osjećaj da su oni 30% već pobijedili. To moramo sebi izbiti iz glava, svakome respekt, ali mi moramo vjerovati da smo bolji od ostalih i tako se postaviti. Zato sam stavio Luku protiv Islanda, da on podigne ove ostale, jer oni su s njim 20% bolji.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.