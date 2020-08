Ako se netko može suprotstaviti Dinamu, onda je to Osijek...

<p>Osječani su se prije mjesec dana borili za drugo mjesto na tablici, a sada se bore za prvu pobjedu u sezoni. Ogromna razlika u raspoloženju Gradskim vrtom nakon početka nove sezone u koju su ušli s bodom nakon prve dvije utakmice.</p><p>Odlazak <strong>Mirka Marića</strong>, koji je zabio 20 golova u prvenstvu, je veliki udarac za klub, no i kratka stanka poremetila je slavonskog prvoligaša koji se nije mogao u miru spremiti za nove izazove. </p><p>Nakon poraza od<strong> Hajduka</strong> i remija protiv <strong>Slaven Belupa</strong>, <strong>Osijek</strong> čeka derbi kola na Maksimiru protiv <strong>Dinama</strong>.</p><p>- Nikada nije lako ići u goste Dinamu kojem čestitam na prolazu u treće pretkolo Lige prvaka, u srijedu smo svi navijali za Dinamo i Lokomotivu. Vidjeli smo dobar Dinamo iako nije briljirao, međutim i s igračem manje su bili ravnopravni Cluju i zasluženo su prošli dalje. Ne znamo u kojem će nas sastavu dočekati. U bodovnom smo zaostatku, jako loše smo odigrali prva dva kola, moramo se podizati u formi i biti bolji iz dana u dan. Čini mi se da smo dobro odradili ovaj tjedan i nadamo se da ćemo biti dovoljno dobri da donesemo nešto iz Maksimira, pritom mislim na bodove, ali i bod iz Maksimira bi nas sigurno zadovoljio - kazao je trener Ivica Kulešević u najavi susreta.</p><p>Njegova momčad je protiv Hajduka izgledala nemotivirano i totalno bezidejno, a u drugom poluvremenu su, u kojem su lovili zaostatak, ostali bez ijedne prilike. Svjestan je Kulešević promjena koje su pogodile njegovu momčad, no nada se da će se raspoloženje uskoro promijeniti.</p><p>- Nije lako biti trener Osijeka u ovom trenutku, s jednim bodom iz prve dvije domaće utakmice i još ideš na gostovanje u Maksimir, međutim ja sam uvijek optimist i da ću taj svoj optimizam uspjeti prenijeti na momčad i da ćemo biti zadovoljniji nego što je to danas.</p><p>Utakmice između Osijeka i Dinama uvijek su bile tvrde, a u posljednje četiri utakmice pala su samo dva kola. Osječani srušili 'modre' na svome terenu, a Dinamo im je uzvratio na Maksimiru. Dvaput je bilo 0-0.</p><p>- Ako se netko može ravnopravno suprotstaviti Dinamu, onda smo to sigurno mi. Prošle sezone smo odigrali dvije-tri dobre utakmice i na Maksimiru i ovdje u Osijeku, nadam se da ćemo biti na tom tragu uz puno rada, truda, trke, taktičke discipline i s tim sigurno možemo ravnopravno parirati Dinamu.</p><p>Nakon odlazaka Mirka Marića i Antonija Mancea, u klub je došao Ante Erceg, a prošli tjedan su predstavili i vrlo poznato ime. Riječ je o Argentincu Ramonu Mierezu koji je prije dvije godine nastupao za Istru. No on još neće konkurirati za sastav.</p><p>- Bit ćemo oprezni s njim, nije Mierez došao za jednu utakmicu. Čini mi se da dobro izgleda, željan je nastupa, ali neću praviti greške koje sam radio protiv Hajduka, igrat će samo najspremniji i oni koji mogu dati svoj maksimum na terenu.</p><p>Utakmica se igra u nedjelju od 20.05...</p>