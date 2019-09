'Ako smo mi rušitelji hrvatske košarke, pustit ćemo utakmicu'

Nova košarkaška sezona još nije ni počela, a hrvatski prvak Cibona već je u problemima. Naime, u četvrtak se u Draženovom domu održava ABA Superkup kojem je Cibona domaćin. Cijeli turnir odradit će se u tri dana u principu da će se četvrtfinala igrati u četvrtak, polufinala u subotu, a finale u nedjelju. No tu dolazimo do jednog problema. U nedjelju počinje prvo kolo hrvatskog košarkaškog prvenstva, a Cibosi u prvom kolu igraju protiv Vrijednosnica Osijek i to u Trnskom jer će Draženov dom biti zauzet.

Dakle, ako se plasiraju u subotnje polufinale koje je na rasporedu u 20 sati navečer, moglo bi biti jako zeznuto za 'vukove' obzirom na to da će odigrati dvije utakmice u manje od 24 sata. No još veći problem bit će ukoliko se hrvatski prvak plasira u finale Superkupa jer će u tome slučaju u nedjelju u razmaku od nekoliko sati morati igrati protiv Osječana (12 h) i finale (20 h), odnosno tri utakmice unutar 24 sata. Tako bi došli na zbroj od pet utakmica u samo tri dana. To bi naravno bilo nehumano za igrače koji ne bi imali dovoljno vremena za oporavak.

Na to su se požalili i čelnici hrvatskog prvaka na press konferenciji uoči početka Superkupa koji su zamjerili Osječanima jer nisu htjeli prihvatiti odgodu susreta, a onda je uskoro stigao i kontra odgovor Renata Martinka, direktora Vrijednosnica Osijek.

- Prvo su nam poslali upit da se utakmica prebaci na ponedjeljak. Nisu spominjali da imaju turnir, da imaju obaveze. Rekli su samo da je problem dvorana jer je zauzeta pa smo mi ponudili da zamijenimo domaćinstvo i da se utakmica igra u Osijeku. Onda su počeli biti iskreni i rekli su da imaju turnir. Ja sam potom pitao, s obzirom na to da smo zajedno bili na ždrijebu Prve lige, koji je bio mjesec dana prije prve utakmice, da zašto nisu pomaknuli Superkup za koji dan jer su oni i domaćini. Oni doživljavaju domaće prvenstvo kao nužno zlo i zato se i mi tako odnosimo - osvrnuo se Martinko na optužbe koje dolaze iz Zagreba.

Naravno, Cibona zasad u rasporedu ima samo utakmicu protiv Budućnosti, i ako njih pobijede, onda kreću problemi. Martinko je objasnio zašto njegov klub nije mogao prihvatiti odgodu.

- Objasnio sam da igramo Alpe Adria kup, kako oni igraju Superkup ABA lige. Slučajno imamo utakmice srijedom i ponedjeljak nam ne odgovara, mi smo prije utakmice koja se igra za vikend 900 kilometara dalje od kuće. Nikoga nismo tražili da nam radi ustupke. Htjeli smo se mijenjati za domaćinstvo, mijenjati termin, ali nisu bili iskreni od početka. Imamo obaveza u Alpe Adria kupu i ponedjeljak nam ne odgovara. Hrvatski košarkaški savez napravio je dosta za jačanje domaće lige, to je važno i za reprezentaciju i sponzore i košarku… Ne znamo kako riješiti ovaj problem, ali sada mi isto imamo natjecanje koje oni podcjenjuju - kaže direktor Osječana koji je predložio rješenje problema ako se Cibona plasira u finale Superkupa.

- Ako smo mi rušitelji hrvatske košarke, spremni smo ako Cibona dođe u finale Superkupa ABA lige, u nedjelju predati utakmicu bez borbe. Tako da oni mogu igrati finale navečer - zaključio je.

No nismo dugo čekali i na novi odgovor iz Zagreba. Priopćenje za javnost poslao je direktor kluba Domagoj Čavlović.

- Poštovani Gosp. Martinko,

KK Cibona nije Vaš klub prozvala rušiteljima hrvatske košarke niti jednom prilikom već je samo iznesena činjenica da niste željeli izaći u susret da odigramo utakmicu u ponedjeljak jer je ABA superkup dogovoren u veljači 2019 g. u navedenom terminu. Tada se još nije znalo da će se premijer liga igrati trokružno da će prvo kolo biti već taj vikend. Jako je ružno u vašoj izjavi pročitati da smo skrivali da igramo taj turnir kad je službeno predstavljen u svim medijima u svibnju 2019, kada je održana press konferencija uz potpisivanje ugovora za suorganizaciju istog. Niste bili prisutni ni na izvlačenju parova i ždrijebu Premijer lige za sezonu 2019/20 na kojem sam osobno pred svim prisutnim rekao da je navedeno takmičenja (ABA superkup) u dvorani Dražen Petrović od 26.-29.09.2019.

Također mi je žao da zaboravljate da smo mi u drugom dijelu prošle sezone Premijer lige igrali u Osijeku u ponedjeljak jer Vaša dvorana nije bila slobodna za vikend, te nismo radili nikakav problem da Vam izađemo u susret kao što bi to napravili svakom drugom klubu koji bi nas to zamolio. Još jednom ne razumijem gdje Vas je netko prozvao rušiteljem Hrvatske košarke, te mi nije jasno od kud vam obraz davati izjave da je za nas igranje premijer lige nužno zlo. Mi smo ponosni višestruki i aktualni prvaci Hrvatske.

I u finalu prošle sezone smo borbom i zalaganjem pokazali koliko nam je bitan taj trofej kao i sama liga, te smo tako i uspjeli pobijediti nekoliko puta skuplju ekipu sa četiri pobjede u nizu.

Cibona je Hrvatskoj reprezentaciji i klubovima dala toliko igrača te će ih davat i dalje na ponos.

Financiranje našeg kluba također ne bi trebalo biti od Vašeg interesa jer bi mogli onda otvoriti još neke dublje teme oko financiranja klubova i plaćanja, a to nikome ne treba u ova teška vremena.

Na kraju još da kažem da je apsurd cijele ove situacije da mi puno lakše usuglasimo termine sa klubovima van granica Hrvatske nego sa nekolicinom naših prvoligaša. Naravno, tu sam zahvalan svima onima kojima smo izašli u susret kao i oni nama i uvijek ćemo se potruditi naći zajednički jezik jer smo na kraju tu svi zbog iste stvari i na istom putu.

Kako ste poslali ovaj mail na veliki broj adresa, ja sam odgovorio na sve pa neka imaju informacije i sa druge strane - stoji u priopćenju.

Još nije poznato na koji način će klubovi riješiti ovaj problem, no očito je u ovome slučaju izostala i komunikacija HKS-a i uprave ABA lige oko postavljanja rasporeda. No čuđenje je još veće kada se prisjetimo da je direktor Cibone Domagoj Čavlović zapravo i predsjednik ABA lige...