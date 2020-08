Ako ste se ikad pitali... Evo što vaterpolistice rade ispod vode!

Pod vodom možete raditi što hoćete, naravno, dok vas suci ne vide. Mi ne nosimo duple kostime. Ako pukne, pukne. Moramo igrati dalje, kaže trenerica vaterpolistica Mladosti Mia Šimunić

<p>Dobio sam nogom u glavu, šakom, laktovima, udarali su me u međunožje... Ma gdje su stigli, davno nam je rekao proslavljeni hrvatski vaterpolist <strong>Miho Bošković.</strong></p><p>Tema je bila brutalnost u vaterpolu, pogotovo ona ispod vode.</p><p>Suci sude ono što vide, a često ne vide ništa. Dueli sidraša i beka ispod vode ponekad debelo prelaze granice norma nog. Neki svom snagom hvataju protivnike za testise, čupaju za dlake ispod pazuha, čekaju da sidraš zaroni pa ide koljeno u glavu...</p><p>Ako ste mislili da su vaterpolistice nježnije, promislite još jedanput.</p><p>- Pod vodom možete raditi što hoćete, naravno, dok vas suci ne vide. Za razliku od vaterpolista, kod nas kupaći kostim zauzuma veliku površinu, muškarci su u gaćicama. I onda ide hvatanje za kupaći kostim. Bude tu i džudo zahvata, hrvačkih tehnika... Tko je u tome vještiji, oduzme koju loptu više - rekla nam je <strong>Mia Šimunić (35)</strong>, trenerica vaterpolistica Mladosti i dodala:</p><p>- Mi ne nosimo duple kostime. Ako pukne, pukne. Moramo igrati dalje. Znate, to je dosta ugodno za oko publike - rekla je Mia kroz smijeh.</p><p>Ali igračicama ponekad nije do smijeha. </p><p>Evo što sve rade ispod vode:</p>