Slavni Brazilac podcjenjivao je Modrića, sad se posuo pepelom

Jedan od najvećih desnih bekova u povijesti nogometa, legendarni Brazilac Cafu (55), nije štedio riječi hvale na račun kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića. Nakon što je Modrić u ljeto ove godine kao slobodan igrač napustio Real Madrid i potpisao za Milan, klub u kojem je i sam Cafu ostavio dubok trag, Brazilac je u superlativima govorio o dolasku hrvatskog maestra na San Siro. Ipak, nije uvijek dijelio takvo mišljenje.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Cafu, koji je s Milanom osvojio naslov prvaka Italije i Ligu prvaka, smatra da je dolazak Modrića, unatoč godinama, investicija koja će se višestruko isplatiti "rossonerima". Naglasio je kako je Luka vođa kakav je nedostajao momčadi te da će njegovo iskustvo biti ključno za povratak kluba na staze stare slave.

'Vođa s kovčegom punim trofeja'

U svojim izjavama za talijanske medije, dvostruki svjetski prvak s Brazilom opisao je Modrića kao igrača koji će donijeti pobjednički mentalitet i neprocjenjivo znanje u svlačionicu.

Foto: Daniele Mascolo

​- S 40 godina Modrić radi razliku u Milanu. Ispravno je odlučio da nastavi igrati. Pričamo o velikom prvaku. Milan je napravio sjajan potez kad ga je doveo - rekao je Cafu i nastavio.

​- Luka je igrač ogromne klase i iskustva, koji će sigurno pomoći Milanu da se vrati tamo gdje pripada. On je vođa kojeg je ova momčad trebala. Sviđa mi se Luka na terenu i izvan njega.

Cafu je Modrića nazvao "rođenim vođom" i "čovjekom s kovčegom punim trofeja", ističući kako njegove godine nisu prepreka. Smatra da je njegova sposobnost kontroliranja lopte i diktiranja tempa igre gotovo jedinstvena u svijetu nogometa te da će biti uzor mlađim suigračima.

Nije uvijek mislio tako: Sjećate li se sporne izjave?

Međutim, zanimljivo je prisjetiti se da mišljenje legendarnog Brazilca nije uvijek bilo ovakvo. U siječnju 2023. godine, Cafu je izazvao pravu buru među nogometnim fanovima jednom kontroverznom izjavom. Tada je, uoči utakmice Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida, ustvrdio da su Liverpoolovi veznjaci Jordan Henderson i Thiago Alcantara superiorniji od Realovog dvojca, Luke Modrića i Tonija Kroosa.

Foto: /IPA

Ta je izjava generirala žustre rasprave na društvenim mrežama i u sportskim medijima, a mnogi su smatrali da je takva usporedba, u najmanju ruku, nepoštovanje prema svemu što su Modrić i Kroos postigli u svojim karijerama. Čini se da su Lukine izvedbe u godinama koje su uslijedile, kao i njegov nestvaran kontinuitet na najvišoj razini, natjerale i velikog Cafua da promijeni mišljenje.

Maestro koji je pokorio svijet

A da je Cafu sada u pravu, najbolje govore Modrićeva postignuća. Karijeru je započeo u Dinamu, a nakon sjajnih partija u Tottenhamu, 2012. godine preselio je u Real Madrid za odštetu od 27 milijuna eura. U Madridu je ispisao povijest, postavši s 28 osvojenih velikih trofeja najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti.

Njegova vitrina uključuje, između ostalog, čak šest naslova Lige prvaka, čime je stao uz bok malobrojnim velikanima kojima je to uspjelo. Vrhunac individualne karijere doživio je 2018. godine, kada je prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda osvojivši Zlatnu loptu. Iste godine proglašen je i najboljim igračem svijeta u izboru Fife i Uefe.

Kao kapetan je predvodio "vatrene" do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., gdje je proglašen najboljim igračem turnira, te do bronce u Katru četiri godine kasnije. Njegova dugovječnost i nogometna inteligencija čine ga fenomenom, a taj fenomen ne staje ni s 40 godina.