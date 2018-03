Ako Uefa izbaci Grke, mi ćemo imati dva kluba u Ligi prvaka?!

Grčka je na neodređeno vrijeme prekinula nogometno prvenstvo nakon kaosa u Solunu na utakmici između PAOK-a i AEK-a kada je vlasnik PAOK-a Ivan Savvidis ušao na teren s pištoljem za pojasom kako bi se obračunao sa sucem koji je poništio gol njegovom klubu.

U cijelu situaciju uplela se politika, a Uefa baš to strogo zabranjuje. Najavljuje se 'nogometni Grexit' i grčka vlada je spremna izbaciti grčke klubove iz europskih natjecanja kao i reprezentaciju iz kvalifikacija za Euro 2020 te iz novoosnovane Lige nacija.

Ukoliko se to ostvari, naš savez bi skočio za jedno mjesto te dohvatio 15. poziciju koja donosi dva predstavnika u Ligi prvaka.

Foto: Screenshot/24sata

Zemlje plasirane iza nas poput Danske, Izraela, Cipra i Rumunjske, poput Hrvatske, nemaju više predstavnika u Uefinim natjecanjima. To znači da nas nitko ne može prestići!

Ako Grci ne srede situaciju, Hrvatska će sljedećeg ljeta u kvalifikacijama imati dva kluba. Prvaka koji bi počinjao u drugom pretkolu ždrijeba za prvake i doprvaka države koji bi također kretao iz iste faze, ali u dijelu ždrijeba za neprvake.

Podsjećamo, kaos u Grčkoj prisutan je u svim strukturama. Grčka javnost traži ostavku ministra sporta Vassiliadisa, no on je odbacio tvrdnje kako je država činila pogreške.

- Ukoliko se ne stvori novi regularni okvir doći ćemo do kraja grčkog nogometa. Nećemo riskirati javni red i sigurnost. Možemo napraviti 'Grexit', nije me briga. Država je odlučila ići do kraja. Svi moraju prihvatiti kazne, čak i za zapaljive izjave. Svi snosimo odgovornost - rekao je Vassiliadis.

Hrvatska je jednom u povijesti imala dva kluba u najelitnijem natjecanju, 1999. godine Dinamo je kao prvak u zadnjem pretkolu izbacio MTK i ušao u skupinu, dok je doprvak Rijeka u 2. pretkolu ispala od Partizana ukupno s 1:6.

Prema svemu sudeći, Dinamo i Hajduk, bez obzira na rasplet HNL-a do kraja, mogli bi zaigrat u Ligi prvaka.

Makar i u kvalifikacijama istih...