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SKUPŠTINA DIONIČARA

Akumulirani dug Hajduka je 33,5 milijuna eura, a evo koliko žele zaraditi od transfera

Piše Ivan Tomašković,
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Akumulirani dug Hajduka je 33,5 milijuna eura, a evo koliko žele zaraditi od transfera
Split: Redovna skupština dioničara Hajduka koja je protekla u sjeni Livajine suspenzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Planirana je realizacija izlaznih transfera u vrijednosti od 14,85 milijuna eura, a trećina iznosa je osigurana

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Redovita skupština dioničara Hajduka potrajala je nepuna tri sata. Raspravljalo se o financijskom poslovanju, sportskim ciljevima i statusu suspendiranog Marka Livaje

Uprava je i za ovu sezonu kao glavni cilj postavila borbu za naslov prvaka i plasman u grupnu fazu europskog natjecanja. Dioničar Vedran Bukovac istaknuo da je da će uprava te ciljeve morati revidirati.  - Ti ciljevi nisu ostvarivi. Kada se ciljevi ne ostvare, onda se daju ostavke - istaknuo je Bukovac. 

Naime, Hajduk u tekućoj 2026. godini planira ostvariti plus od 1,78 milijuna eura. Planirana je realizacija izlaznih transfera u vrijednosti od 14,85 milijuna eura, a prema riječima člana uprave za financije Zlatka Žure, trećina tog iznosa već je osigurana ostvarena transferima Mlačića i Durdova. Vedran Bukovac upozorio je i na potencijalnu financijsku štetu za klub u slučaju odlazaka igrača bez odštete. 

Split: Redovna skupština dioničara Hajduka koja je protekla u sjeni Livajine suspenzije
Split: Redovna skupština dioničara Hajduka koja je protekla u sjeni Livajine suspenzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ako mislite Livaju pustiti gratis, onda je to direktna šteta klubu. Ne može ni Krovinović otići tako, to je šteta za Hajduk. Predsjedniče, vi ste prvi odgovorni, pa onda i Nadzorni odbor - naglasio je. 

Također, Bukovca je zanimalo i što će se dogoditi ako se planirani transferi ne ostvare, podsjetivši upravu da je akumulirani gubitak kluba dosegnuo 33,5 milijuna eura, što je blizu temeljnog kapitala od 35 milijuna eura.

- Jeste li svjesni da po Zakonu o trgovačkim društvima trebate napraviti dokapitalizaciju kluba kada akumulirani gubitak pređe 35 milijuna eura, jer dionica kluba sada vrijedi nula? - zanima Bukovca, na to mu je član uprave za financije odogovorio da će onda planirati osiguravnje likvidnih opcija. 

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