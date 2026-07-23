Alajbegović ne ide u Italiju, već u Englesku? Xabi Alonso ga želi

Chelsea je ozbiljno zagrizao za Kerima Alajbegovića, 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine koji je odličnim igrama na Svjetskom prvenstvu privukao pažnju brojnih europskih velikana. Mladi ofenzivni veznjak procjenjuje se na oko 35 milijuna eura, a londonski klub trenutačno slovi kao najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje.

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Alajbegović je na Mundijalu bio jedan od najzapaženijih igrača svoje reprezentacije. Nastupio je od prve minute u tri susreta, a posebno se istaknuo pogotkom protiv Katara u završnici grupne faze. Bosna i Hercegovina natjecanje je zaključila porazom od domaćina SAD-a u osmini finala (2-0), no mladi veznjak svojim je izvedbama dodatno povećao interes europskih klubova.

Nakon što je Bayer Leverkusen ovog ljeta aktivirao klauzulu za njegov povratak, očekivalo se da će nastaviti razvoj u njemačkom klubu. Ipak, za njegove usluge ozbiljno su se raspitivali Juventus, Atalanta i Fiorentina, dok britanski mediji navode da je Chelsea trenutno najbliže dogovoru s Leverkusenom.

Foto: Carlos Barria

Važan adut londonskog kluba mogao bi biti trener Xabi Alonso, koji je tijekom rada u Bayeru imao priliku pratiti Alajbegovićev razvoj u klupskoj akademiji i dobro je upoznat s njegovim potencijalom. Iako još nije debitirao za prvu momčad Leverkusena, Alonso navodno vjeruje da bi se mladi reprezentativac BiH mogao uspješno uklopiti u njegov projekt na Stamford Bridgeu, pogotovo ako Chelsea ostane bez Alejandra Garnacha, koji se sve češće povezuje s odlaskom u Aston Villu.

Bayer Leverkusen prošlog je ljeta prodao Alajbegovića Red Bull Salzburgu za oko dva milijuna eura, no pritom je osigurao pravo povratnog otkupa u iznosu od četiri milijuna eura. Njemački klub ovog je ljeta iskoristio tu opciju, vjerujući da će mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine nakon odlične sezone biti spreman za novi iskorak u karijeri. Takav model omogućio je Alajbegoviću znatno veću minutažu nego što bi je vjerojatno imao da je u Salzburg stigao samo na posudbu.

Foto: Carlos Barria

Boravak u Austriji pokazao se kao pun pogodak. Alajbegović je upisao nastupe u Europskoj ligi, dok je u domaćem prvenstvu kroz 28 nastupa postigao devet pogodaka i dodao tri asistencije. Uz zapažene igre na Svjetskom prvenstvu, njegove izvedbe dodatno su povećale interes najvećih europskih klubova i učvrstile njegov status jednog od najperspektivnijih mladih veznjaka.

Leverkusen bi tako mogao ostvariti značajnu zaradu već nekoliko tjedana nakon što je ponovno doveo Alajbegovića u svoje redove. Chelsea, koji ga želi dovesti prije konkurencije, nastoji što prije zaključiti posao i u utrci nadmašiti Juventus te ostale zainteresirane klubove koji pomno prate razvoj talentiranog 18-godišnjaka.