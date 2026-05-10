DRUGI PORAZ ZAREDOM

Alarm za Milan i Luku Modrića. Ipak će ostati bez Lige prvaka?!

Milan u šoku! Poraz od Atalante ugrozio Ligu prvaka. Drama na vrhu tablice, a iz Serie A ispadaju Verona i Pisa

Nogometaši Milana nastavili su s lošim rezultatima u završnici sezone te bi vrlo lako mogli ostati bez plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, u dvoboju 36. kola talijanskog prvenstva izgubili su na svom terenu od Atalante 3-2.

Ederson (7) je doveo goste u prednost u samom otvaranju dvoboja, Zappacosta (28) je sredinom nastavka povisio na 2-0 da bi Raspadori (52) početkom nastavka razriješio sve dvojbe oko konačnog ishoda. Pavlović (88) i Nkunku (90+4-11m) su pred kraj dvoboja samo ublažili poraz Milana. Gledatelji su i puno prije kraja napuštali San Siro.

Mario Pašalić u igru je za Atalantu ušao u 63. minuti, dok Luka Modrić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Milana. Šuška se da je upravo ulazak u Ligu prvaka uvjet zbog kojega bi legendarni veznjak ostao još jednu sezonu na San Siru.

Za Milan je ovo četvrti poraz u zadnjih šest kola kojim je pao na peto mjesto ljestvice sa 67 bodova, koliko ima i četvrta Roma. Samo bod više ima treći Juventus, a plasmanu u Ligu prvaka nada se još i šesti Como koji ima 65 bodova. Atalanta je sedma sa 58 bodova, sedam iza Coma, a sedam ispred osmog Lazija. Inter je s 85 bodova osigurao naslov, drugi je Napoli sa 70.

Iz lige su ispale Verona i Pisa koje će zamijeniti Venezia i Frosinone, dok se za izbjegavanje ispadanja bore Lecce i Cremonese, a zadnji sudionik Serie A bit će poznat po završetku doigravanja za treće mjesto u Serie B.

