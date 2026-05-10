Slomila je srce 'Modrićevu sinu'. Čeka dijete sa Srninom špicom

Brazilska influencerica Bruna Rotta objavila je trudnoću s mladim nogometašem Kauã Eliasom, koji nastupa za Šahtar. Rotta se preselila u ratom pogođenu Ukrajinu kako bi započela novi život s Eliasom. Vijest je oživjela sjećanja na njezinu burnu vezu sa zvijezdom Reala Rodrygom Goesom
Brazilska fitness influencerica Bruna Rotta (28), javnosti najpoznatija po turbulentnoj vezi s nogometašem Real Madrida Rodrygom Goesom, objavila je da očekuje svoje prvo dijete.
Otac je dvadesetogodišnji brazilski nogometaš Kauã Elias, napadač ukrajinskog kluba Šahtara.
Rotta i sedam godina mlađi Elias svoju su vezu javno potvrdili prije samo nekoliko mjeseci, iako se o njihovoj romansi šuškalo tjednima.
Sve se odvijalo iznimno brzo, a Bruna je nedavno otkrila da je spakirala kofere i napustila rodni Brazil kako bi se preselila u Ukrajinu i započela zajednički život s mladim nogometašem.
Influencerica, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, svoje je pratitelje posljednjih tjedana redovito izvještavala o procesu prilagodbe na život u novoj državi, otvoreno pokazujući izazove s kojima se susreće u zemlji pogođenoj ratom.
Par zasad nije otkrio detalje o trudnoći, poput spola djeteta ili termina poroda.
Bruna Rotta rođena je u Balneário Camboriúu u Brazilu i izgradila je uspješnu karijeru kao influencerica na društvenim mrežama, gdje je prati višemilijunska publika.
Njezin sadržaj uglavnom se fokusira na fitness, putovanja, modu i ljepotu.
Prije preseljenja u Europu, plijenila je pažnju objavama s egzotičnih lokacija i savjetima o vježbanju.
Njezina popularnost dodatno je porasla tijekom veze s Rodrygom, kada je postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama nogometaša, takozvanim "WAGs-icama".
Dok je Bruna Rotta već dobro poznato lice u svijetu slavnih, njezin partner Kauã Elias slovi za jednu od najvećih nada brazilskog nogometa. Rođen 2006. godine, karijeru je započeo u mlađim kategorijama slavnog Fluminensea.
Pažnju nogometne javnosti privukao je 2023. godine kada je briljirao kao najbolji strijelac južnoameričkog prvenstva za igrače do 17 godina. U dresu ukrajinskog velikana, gdje nosi broj 19, već je odigrao 38 utakmica i zabio 12 golova, čime nastavlja svoj strelovit nogometni uspon.
Vijest o trudnoći vratila je u fokus i Bruninu prošlost, posebice njezinu burnu vezu s brazilskom zvijezdom Real Madrida, Rodrygom.
Njihova je romansa započela u rujnu 2024., a Bruna se ubrzo preselila u Madrid kako bi bila uz njega.
Postala je redovita gošća na tribinama stadiona Santiago Bernabéu, a par je na društvenim mrežama rado dijelio detalje svoje veze, od romantičnih putovanja do šaljivih videa koji su postajali viralni.
U jednom od njih Bruna je zadirkivala Rodryga da je "prelijen za tuširanje", dok je u drugom nogometaš mirno dopuštao Bruni da mu čupa obrve, pokazujući opuštenu stranu svoje veze.
Ipak, idila nije dugo trajala.
U veljači 2025. godine obožavatelji su primijetili da su se prestali pratiti na Instagramu, što je potaknulo glasine o prekidu.
Iako su se brzo pomirili, konačan kraj uslijedio je u kolovozu 2025. godine.
Bruna je tada potvrdila prekid za medije, naglasivši da su ostali u dobrim odnosima.
Kao neslužbeni razlog navodila se Rodrygova želja da se u potpunosti posveti karijeri, koja je u tom periodu doživjela pad forme. Nakon razlaza, Rodrygo je viđen na Ibizi, dok je Bruna otišla u Marbellu.
Nakon prekida s Rodrygom, mediji su Brunu kratko povezivali s portugalskim nogometašem Nunom Tavaresom, a pojavile su se i nikad potvrđene glasine o njezinoj aferi s tadašnjim dečkom njezine najbolje prijateljice.
*(uz korištenje AI-ja)
