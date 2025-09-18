Alarmantna situacija uoči rimskog derbija: Stižu brojni ultrasi, među njima i Boysi?!

U nedjelju se u talijanskoj ligi igra "Derby della Capitale" između Lazija i Rome. Utakmica počinje u 12.30, a talijanski mediji javljaju da je tamošnja policija podigla pripravnost uoči derbija te da će puno sigurnosnih službenika osiguravati ulice Rima i nekoliko dana prije. Razlog tomu su mogući neredi navijača, a rimskim ultrasima mogli bi se pridružiti i navijači iz drugih država.

Zagreb: Navijači na susretu Dinama i Slaven Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Gore alarmi zbog rimskog derbija. Stižu ultrasi iz cijele Europe", stoji u naslovu teksta Gazzette dello Sport, a dalje u tekstu navode kako će se navijačima Rome pridružiti pristalice Atletico Madrida, Panathinaikosa te Bad Blue Boysi koji već nekoliko godina gaje bratske odnose s navijačima "vučice". S druge strane, Lazijevim ultrasima će u pomoć doći pristalice West Hama, Levskog iz Sofije, Lokomotiva iz Leipziga i Krakowa. Na stadionu Olimpico se tako očekuje spektakl, ali i velika opasnost na ulicama.

Kako javlja Gazzetta, talijanska policija održala je poseban sastanak te je s vlastima dogovoreno da će se primjenjivati maksimalne dopuštene mjere kontrole i sile ako dođe do nereda. Na stadionu će biti oko 60.000 navijača, a područje oko Olimpica bit će pod pojačanim nadzorom već u subotu.