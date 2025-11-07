Obavijesti

KONTROVERZA OKO BRAZILKE

Albanci su izbacili odbojkašicu: 'Obavi test, dokaži da si žensko'

Piše HINA,
Foto: Instagram

Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade - rekla je Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima. Brazilka ima podršku trenera i suigračica

Albanski odbojkaški savez suspendirao je Brazilku Nayaru Ferreiru (32), koja igra za drugoplasiranu ekipu prvenstva Dinamo, te traži od nje da obavi testiranje kako bi dokazala da je ženskog spola.

Suspenzija je uslijedila nakon što su klubovi Vllaznia i Pogradeci ustvrdili da bi mogla biti muško ili da koristi hormonsku terapiju kako bi poboljšala svoju igru.

Savez joj je naložio da test obavi 15. listopada, što je brazilska odbojkašica odbila. No, ona je dobrovoljno odradila testiranje u jednoj drugoj klinici i rezultati testiranja bi trebali biti poznati u sljedećih nekoliko dana.

- Osjećam se kao da se srušio moj svijet. Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade - rekla je Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima.

- Više se ne osjećam sigurno, kad hodam ulicama mislim da će mi se nešto dogoditi - napomenula je Ferreira.

Prije dolaska u Albaniju Ferreira je igrala u Saudijskoj Arabiji, ali i u Španjolskoj, Češkoj, Portugalu i Finskoj.

Brazilska odbojkašica ima podršku svojih suigračica i trenera Dinama, koji smatra da bi ova situacija mogla ugroziti njihove šanse da osvoje naslov prvaka.

- Situacija je ozbiljna. Ferreira ima moju i podršku suigračica. Mi svoje pokazujemo na terenu, ne želimo se baviti tračevima - rekao je trener Dinama Orlando Koja.
 

