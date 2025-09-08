Alcaraz: Proučavao sam posljednji poraz od Sinnera. Viđam ga češće nego obitelj...

Carlos Alcaraz je ponovno na krovu svijeta. U spektakularnom finalu US Opena 2025., španjolski fenomen svladao je svog najvećeg rivala Jannika Sinnera u četiri seta (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), vratio se na prvo mjesto ATP ljestvice i osvojio svoj šesti Grand Slam naslov.

- Proučavao sam taj meč. Proučavao sam finale Wimbledona - Ove riječi Carlosa Alcaraza najbolje opisuju put do osvete i trijumfa u New Yorku. Poraz od Sinnera na svetoj travi All England Cluba nije bio samo neuspjeh, već lekcija koja je pokrenula temeljitu pripremu.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

- Razgovarao sam s trenerima, gledali smo snimku i pričali o tome što smo mogli učiniti bolje, za slučaj da se ponovno sretnemo - Znao sam da moram prekinuti njegov ritam. U Wimbledonu sam mu dopustio da diktira tempo s osnovne linije. Ovdje je plan bio drugačiji: više slajsa na bekhend, češći izlasci na mrežu, skraćene lopte kad najmanje očekuje. Morao sam ga tjerati da razmišlja o svakom udarcu.

Plan je, očito, savršeno funkcionirao. Alcaraz je bio raznovrsniji, koristio je slajsove, spinove i skraćene lopte kako bi izbacio Sinnera iz ritma, što mu u Londonu nije polazilo za rukom. Nakon meča, nije zaboravio zahvaliti onima koji su mu u tome pomogli.

- Svako postignuće koje imam je zahvaljujući mom timu i obitelji. Ovo je i vaše - poručio je emotivni Španjolac.

"Viđam te više nego svoju obitelj"

Rivalstvo Alcaraza i Sinnera, koje mnogi uspoređuju s onim Federera i Nadala, obilježeno je i velikim prijateljstvom izvan terena. To se najbolje vidjelo tijekom ceremonije dodjele pehara, kada se Alcaraz u šaljivom tonu obratio Talijanu, s kojim je ove sezone odigrao čak pet finala.

Foto: Mike Frey/REUTERS

- Nevjerojatno je što radiš cijelu sezonu, Jannik. Sjajna razina na svakom turniru... Viđam te više nego svoju obitelj! Sjajno je dijeliti teren, svlačionicu i sve s tobom. Ali ozbiljno, tjeraš me da budem bolji igrač svakog dana. Zbog tebe moram ići do krajnjih granica na treningu i u svakom meču. Čestitam tebi i tvom timu na nevjerojatnoj godini.

Za Alcaraza, pobjeda je imala dvostruki značaj.

- Povratak na broj 1 bio je jedan od glavnih ciljeva sezone. Učiniti to istog dana kada osvajam Grand Slam čini osjećaj još boljim. Ovo je ostvarenje sna. Radite cijeli život za ovakve trenutke, i kada se dogode, osjećaj je neopisiv.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Dok je Alcaraz slavio, Jannik Sinner je pokazao sportsku veličinu. Prvo je srdačno čestitao suparniku, a zatim ponudio brutalno iskrenu analizu vlastite igre.

- Danas sam bio vrlo predvidljiv. On je radio puno stvari, mijenjao je igru. Držao sam se svog plana A i nisam imao plan B. Carlos je to iskoristio. Čitao mi je servis, znao je kamo ću odigrati u ključnim poenima. To je lekcija. Ne možeš pobijediti igrača poput njega ako si 'otvorena knjiga'."

Talijan, koji je do finala imao nevjerojatan niz od 27 pobjeda na Grand Slam turnirima na tvrdoj podlozi, najavio je radikalne promjene.

- Cilj mi je, možda čak i ako izgubim neke mečeve od sada, pokušati napraviti neke promjene, biti malo nepredvidljiviji kao igrač. Na kraju dana, to je moj glavni cilj – postati bolji tenisač.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Priznao je da tijekom turnira nije odigrao nijedan servis-volej niti koristio puno skraćenih lopti, što ga je u finalu protiv taktički superiornog Alcaraza skupo koštalo.

- Njegove skraćene lopte su bile savršene, a slajs mi je ostajao nisko i stvarao probleme. Taktički me nadigrao, to je jasno - zaključio je Sinner.

Porazom u finalu, Sinner je nakon 65 tjedana prepustio vrh svjetskog tenisa Alcarazu. Ta promjena donosi i novu psihološku dinamiku u njihovu borbu za dominaciju.

Foto: Mike Frey/REUTERS

- Nešto novo je to što više nisam broj 1, tako da se mijenja i to da sada ja lovim. To je drugačije. Na neki način, to skida pritisak s mojih leđa. Kada si na vrhu, svi žele tvoj skalp. Sada ja imam jasnu metu ispred sebe. To me motivira da radim još jače i vratim se tamo gdje želim biti.

Unatoč porazu, Sinnerova sezona je i dalje nevjerojatna – postao je tek četvrti tenisač u Open eri koji je igrao finale na sva četiri Grand Slama u jednoj sezoni, osvojivši Australian Open i Wimbledon.

Alcaraz je, s druge strane, potvrdio da je pronašao rješenje za Sinnerovu igru, pobijedivši ga sedmi put u posljednjih osam međusobnih dvoboja i povećavši ukupno vodstvo na 10-5, što je podatak koji Sinnera tjera na razmišljanje.