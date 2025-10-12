Obavijesti

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

Srpska nogometna reprezentacija izgubila je od Albanije 0-1 u Leskovcu u važnoj kvalifikacijskoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Srpski navijači i javnost ostali su vrlo razočarani porazom "orlova", a oglasio se i predsjednik Aleksandar Vučić.

- Sagledavam ovaj poraz iz drugog kuta. Nemamo bolje nogometaše od ovih, samo jedan igrač se sinoć pojavio. Jedino on igra Ligu prvaka, to je Stankovićev sin. Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati - rekao je Vučić i dodao:

- Momčad nije bila dobro pripremljena, razočarani smo i teško nam je pao poraz. Zbog tuge nisam mogao spavati, a ne zbog bijesa kao drugi ljudi.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

Predsjednik Srbije istaknuo je i da je država omogućila sportašima sve što im je potrebno, a da oni vraćaju na ovakav način.

- Je li država omogućila sve nogometašima, je li im omogućila dovoljno novca za čarter letove kamo treba, da imaju dobar smještaj - imali su bolji smještaj nego Albanci u Nišu. Jesmo li imali sve? Bili smo dobri domaćini Albancima, imali smo sve. To smo napravili - kaže i dodaje:

- Onda sam sebe s pravom našao kako se kritiziram - jesam li ja pružio podršku tim ljudima? Jesam li barem izašao na stadion i zapljeskao? Nisam, jer sam bio umoran. Jer mi je bilo važnije kako ću se odmoriti nakon napornog dana, nego da pružim podršku našoj reprezentaciji.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

- Kako pružamo podršku našim momčadima? Hoćete da vas podsjetim kako smo to učinili s košarkašima? Došli smo ih ispratiti da se vrate sa zlatnom medaljom. Nikada nećemo imati takvu ekipu. Osvajat ćemo i sa slabijima, ali takvu više nećemo imati.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

Vučić je dodao i da mu je krivo što nije bio u Leskovcu da podrži reprezentaciju.

- Volim reprezentaciju Srbije i žao mi je što nisam bio da pokažem ljubav i kad pobjeđujemo i kad gubimo. Leskovcu skidam kapu, svaka čast ljudi - zaključio je Vučić.

