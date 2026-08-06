Alkar Niko u sridu! Pokazao je da će biti najveće pojačanje Rijeke, ali brine realizacija
RIJEKA - ILVES 1-0 Rijeka se pošteno ispromašivala protiv Finaca, koje je spašavao bivši golman Dinama Faris Krkalić. Za tjedan dana u Tampereu najveći protivnik bit će im 15 Celzijevih stupnjeva i umjetna trava
Granitna obrana, disciplina, puno trke, a u napadu uvijek će neki genijalac nešto smisliti. S takvim receptom Matjaž Kek je prije devet godina s Rijekom osvojio dvostruku krunu, a prve utakmice u sezoni jasno su pokazale da će sličnu formulu koristiti i u povratničkom mandatu.