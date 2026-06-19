Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom
FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar
Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda. | Foto: Lee Smith
1/31
Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda. | Foto: Lee Smith
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026