FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom
Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda.
| Foto: Lee Smith
Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda. |
Foto: Lee Smith
Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda.
| Foto: Lee Smith
Bila je to prva kanadska pobjeda u povijesti svjetskih prvenstava, no veliku proslavu zasjenila je teška ozljeda veznjaka Ismaëla Konéa.
| Foto: Lee Smith
Kanada je već nakon prvoga poluvremena vodila 3-0, a Koné se ozlijedio početkom nastavka.
| Foto: Lee Smith
Katarski veznjak Assim Madibo zakasnio je sa startom i pogodio 24-godišnjeg Kanađanina u lijevu nogu, koja je ostala u neprirodnom položaju. Koné je odmah završio na travnjaku, a liječničke ekipe utrčale su na teren i imobilizirale mu nogu.
| Foto: Lee Smith
Foto Lee Smith
Teška ozljeda potresla je igrače obiju reprezentacija. Madibo se uhvatio za glavu i zaplakao kada je shvatio kakve je posljedice izazvao njegov start, iako prekršaj nije djelovao namjerno.
| Foto: Lee Smith
Tješili su ga njegovi suigrači, ali i pojedini kanadski igrači.
| Foto: Lee Smith
Čileanski sudac Cristian Garay Madibu je nakon intervencije VAR-a pokazao izravni crveni karton.
| Foto: Albert Gea
Katar je tako ostao s devetoricom jer je Homam Ahmed ranije dobio crveni karton nakon prekršaja nad Tajonom Buchananom.
| Foto: Albert Gea
Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena.
| Foto: Albert Gea
Foto ANNE-MARIE SORVIN
Foto SIMON FEARN
Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom.
| Foto: ANNE-MARIE SORVIN
Foto SIMON FEARN
Foto ANNE-MARIE SORVIN
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto ANNE-MARIE SORVIN
Foto Albert Gea
Foto Agustin Marcarian
Foto Lee Smith
Foto Albert Gea
Umjesto Konéa u igru je ušao Nathan-Dylan Saliba, koji je sedam minuta poslije postigao pogodak za 4-0. Gol je posvetio ozlijeđenom suigraču tako što je podignuo njegov dres i pokazao ga publici.
| Foto: ANNE-MARIE SORVIN
Foto Albert Gea
Foto Lee Smith
Foto Agustin Marcarian
Jonathan David postigao je tri pogotka, a u strijelce su se upisali i Saliba te Cyle Larin. Mohamed Naceur Almanai zabio je autogol. Za Kanadu je nastupio i Hajdukov Niko Sigur, koji je ušao u igru u 84. minuti.
| Foto: ANNE-MARIE SORVIN
Foto SIMON FEARN
Foto Lee Smith
Foto Agustin Marcarian