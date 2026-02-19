Allegri poludio na Fabregasa nakon isključenja: 'Ti si mulac koji je jučer postao trener...'

Nogometaši Milana i Coma remizirali su (1-1) u zaostalom 24. kolu Serie A na San Siru. Luka Modrić je odigrao svih 90 minuta za domaćine, a istu minutažu imao je Martin Baturina u Comu. Gosti su poveli u 32. minuti golom Nice Paza, a u 64. minuta za izjednačenje i konačnih 1-1 zabio je Rafael Leao. Međutim, utakmicu je obilježio verbalni sukob dvojice trenera Maximiliana Allegrija i Cesca Fabregasa.

Foto: Daniele Mascolo

Pri kraju utakmice u 80. minuti trener Coma Cesc Fabregas povukao je Milanovog igrača Alexisa Saelemaekersa kada je ovaj išao izvesti slobodan udarac nakon faula za Milan. Trener domaćina, Allegri poludio je i krenuo u obračun sa Španjolcem. Sudac je isključio Allegrija, a gostujući trener nije dobio nikakve sankcije.

- Trener ne smije raditi to što je napravio Fabregas. Onda ću ja idući put kada mi suparnički igrač bude blizu crte uz moju klupu uklizati i uzeti mu loptu - izjavio je Allegri za televiziju nakon utakmice.

Foto: Daniele Mascolo

Nakon toga slijedila je isprika Fabregasa koji je naglasio kako se nije najbolje ponio u tom trenutku.

- Prije svega, želim se ispričati. Učinio sam nešto čime se ne ponosim. Napravio sam nesportsku gestu. Bio sam toliko uzbuđen da sam dotaknuo loptu. Kao trener nisam to smio napraviti. Nadam se da nikada neću ponoviti taj potez - rekao je.

Isto je učinio i na konferenciji za medije kada je uputio još jednu ispriku.

- Opet se želim ispričati. Allegri me prežestoko napao i to je bilo neumjesno, ali i ja bih u toj situaciji bio ljut. Ispričavam se gospodinu Allegriju.

Nakon što je konferencija za medije zaavršila, Španjolac je izlazio iz prostorije i susreo se s Allegrijem koji ga je, prema tvrdnjama talijanskih novinara verbalno napao i rekao "Šu***, ti si šu***! Mulac koji je jučer postao trener!", piše Tuttomercato.