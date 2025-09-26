Allegrijev kodeks: Luka Modrić u Milanu se mora držati četiri stroga pravila. Popusta nema

Povratak Massimiliana Allegrija na klupu Milana označio je početak nove ere, ere discipline, jedinstva i povratka temeljnim vrijednostima kluba. U samo nekoliko mjeseci, iskusni strateg transformirao je momčad koja je djelovala razjedinjeno i bez jasnog identiteta u kohezivnu i pobjedničku cjelinu. Tajna uspjeha ne leži samo u taktičkim promjenama, već u strogom setu pravila, nazvanom "Allegrijev kodeks", koji je nametnuo svim igračima i članovima stožera bez iznimke.

Jedan od prvih i najvažnijih Allegrijevih poteza bio je usmjeren na jačanje komunikacije i sprječavanje stvaranja klanova unutar svlačionice, što je bio izražen problem prošle sezone. Uveo je pravilo prema kojem se u trening centru Milanello smije govoriti isključivo talijanski jezik. Cilj je osigurati da se svi igrači, bez obzira na nacionalnost, mogu razumjeti i osjećati kao dio jedne cjeline.

Ova filozofija zajedništva proširena je i na klupsku kantinu. Umjesto manjih, odvojenih stolova, sada svi članovi momčadi i stožera jedu zajedno za jednim velikim stolom. Time se potiče druženje i razbija mogućnost izolacije pojedinih grupa. Obvezni zajednički doručak i ručak u Milanellu također omogućuju strožu kontrolu prehrane i tjelesne težine igrača, što je još jedan od postulata Allegrijeve discipline.

Vrijednosti 'starog Milana'

Allegrijev kodeks duboko je ukorijenjen u slavnoj povijesti kluba. Mnogi potezi podsjećaju na zlatno doba Silvija Berlusconija, kada su disciplina i osjećaj pripadnosti bili na prvom mjestu. Najočitiji primjer je strogi kodeks odijevanja za gostujuće utakmice. Svi, od najvećih zvijezda do kuhara i pomoćnog osoblja, na stadion moraju doći u službenoj klupskoj odjeći, koja uključuje sako i kravatu. Kako navode talijanski mediji poput Corriere della Sere, poruka je to profesionalizma i poštovanja prema dresu koji nose.

U istom duhu, ponovno su uveli i obveznu karantene uoči utakmica. Praksa koja je godinama bila opcionalna sada je postala pravilo, s ciljem maksimalne koncentracije i pripreme momčadi za nadolazeće izazove. Lista pravila tu ne staje. Allegri i njegov stožer, koji čine Landucci, Dolcetti, Magnanelli i Corradi, ne toleriraju ni najmanja odstupanja.

točnost je svetinja : Kašnjenje na trening ili sastanak se ne oprašta, a igrači koji ne poštuju satnicu riskiraju isključenje iz postave za utakmicu.

: Kašnjenje na trening ili sastanak se ne oprašta, a igrači koji ne poštuju satnicu riskiraju isključenje iz postave za utakmicu. nema ometanja : Korištenje mobilnih telefona strogo je zabranjeno tijekom zajedničkih obroka, sastanaka i u svlačionici kako bi se osigurao potpuni fokus.

: Korištenje mobilnih telefona strogo je zabranjeno tijekom zajedničkih obroka, sastanaka i u svlačionici kako bi se osigurao potpuni fokus. naporan rad : Pripreme za sezonu započele su ranije nego kod ijednog drugog kluba u Serie A, s dva treninga dnevno, čime je Allegri jasno dao do znanja da se uspjeh gradi isključivo teškim radom.

: Pripreme za sezonu započele su ranije nego kod ijednog drugog kluba u Serie A, s dva treninga dnevno, čime je Allegri jasno dao do znanja da se uspjeh gradi isključivo teškim radom. pobjednički mentalitet: Trener neprestano naglašava potrebu za zaboravljanjem prošle sezone, prihvaćanjem Milanova pobjedničkog DNK i stavljanjem momčadi ispred individualnih interesa.

Primjer Luke Modrića

Da nova pravila vrijede za sve, bez obzira na status, najbolje pokazuje primjer Luke Modrića. Hrvatski maestro, koji je u 40. godini stigao u klub kao jedno od najvećih pojačanja, bez pogovora se prilagodio novom režimu. Iako je u karijeri osvojio sve što se moglo osvojiti, Modrić je prihvatio Allegrijevu filozofiju i odmah se nametnuo kao ključni igrač i primjer mlađim suigračima. Njegova uloga u prva četiri prvenstvena dvoboja, u kojima je Milan osvojio devet od mogućih 12 bodova, pokazuje kako spoj iskustva i čvrste discipline donosi rezultate.