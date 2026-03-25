Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKE VIJESTI

Almena otkrio kada će se vratiti na teren i hoće li ostati u Splitu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 5 min
4
Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu

Kada me Rakitić nazvao prije dolaska, moj menadžer mi je pokazao snimku finala Lige prvaka mladih. Stadion je bio pun navijača, što je neuobičajeno, a i kada su igrali u gostima u finalu, ispričao je Almena

Iker Almena ove sezone stigao je u Hajduk na mala vrata. Od svih Španjolaca (Hugo Guillamón, Edgar González) koji su pojačali splitski klub ovoga ljeta, od njega se najmanje očekivalo jer je došao iz saudijskog Al-Qadishe na posudbu, no ipak je najviše pokazao.

56
Ove sezone u 16 utakmica u svim natjecanjima zabio je jedan gol i dodao dvije asistencije, a njegove dobre igre prekinula je ozljeda koju je pretrpio krajem siječnja, kada je stradao gležanj. Iako su najave govorile da bi se na teren trebao brzo vratiti, ozljeda se odužila i još uvijek čeka povratak na teren.

Nogomet je počeo igrati kao četverogodišnji dječak, a zatim je stigao poziv Barcelone.

- To mi je jedan od najboljih trenutaka u životu. Prišli su mojim roditeljima i rekli im da postoji mogućnost da dođem igrati. Trenirao sam s njima tri-četiri dana i onda su mi rekli da ću sljedeće godine igrati ondje - kazao je Španjolac u intervjuu za In Magazin.

Bio je i u Gironi i Italiji, no najviše je zavolio Split koji ga podsjeća na Barcelonu.

- Klima je slična, samo je ovdje mirnije nego u Barceloni. Ondje je sada pomalo opasno, no ovdje nije. Možeš raditi što poželiš. Možeš biti s prijateljima i obitelji i ništa ti se neće dogoditi.

'Ne ovisi o meni hoću li ostati'

Ono što najviše zanima navijače Hajduka jest hoće li i nakon isteka posudbe ostati igrati za splitskog velikana.

- Moram se vratiti u Arabiju jer imam dvogodišnji ugovor, ali zaista sam sretan u Hajduku. To ne ovisi o meni, ali zaista bih htio ovdje provesti još koju godinu, no tu odluku ne mogu donijeti sam.

Važnu ulogu u njegovu dovođenju odigrao je Ivan Rakitić, koji je zadužen za sportski sektor u klubu, a posebno su ga oduševili navijači.

- Kada me nazvao prije dolaska, moj menadžer mi je pokazao snimku finala Lige prvaka mladih. Stadion je bio pun navijača, što je neuobičajeno, a i kada su igrali u gostima u finalu, stadion je bio pun navijača Hajduka. To me privuklo.

Istaknuo je kako s Rakitićem, ali i sunarodnjakom na klupi Gonzalom Garcíom, ima odličan odnos.

- Bilo mi je drago kada me nazvao. On je igrač koji je imao veliku karijeru. Kada ga bolje upoznaš i kada si s njim svaki dan, vidiš da je običan čovjek kao i svatko drugi. Skroman je i pokušava pomoći iskustvom.

Za kraj je odgovorio na vječno pitanje: preferira li Lionela Messija ili Cristiana Ronalda.

- Meni se uvijek sviđao Ronaldo, još od djetinjstva. Uvijek mi je bio idol i za mene je Ronaldo najbolji.

Otkrio je i kako se nada povratku na teren nakon reprezentativne pauze, a nada se i kako će na predstojećem svjetskom prvenstvu na ljeto u finalu igrati Hrvatska i Španjolska.

- Da barem. Nakon što sam upoznao igrače Hrvatske ovdje i vani, mislim da imaju snažnu reprezentaciju i da bi mogli iznenaditi - zaključio je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026