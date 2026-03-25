Mladi 'vatreni' za 24sata: Nije s Hajdukom ispalo kako smo se nadali, ali smo napredovali...
Nedostajat će nam Luka Vušković koji je dobrim igrama u klubu izborio za mjesto u A selekciji i na tome mu mogu samo čestitati. Imamo još jako dobrih stopera, ali takvu klasu igrača će biti teško nadomjestiti, priča Hrgović
Izabranike Ivice Olića čeka vrlo važan ogled s Turskom u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21 koje će se iduće godine igrati u Albaniji i Srbiji. Uoči utakmice Turci su vodeći u skupini s 11 bodova, ali i s utakmicom više, dok je Hrvatska druga s 10 bodova i ima ih priliku pobjedom preskočiti.