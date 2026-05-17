Obavijesti

Sport

Komentari 0
POVRATAK NA OTOK

Alonso je novi trener Chelseaja!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Alonso je novi trener Chelseaja!
Foto: Stringer

Xabi Alonso će preuzeti Chelsea od iduće sezone. Bivši veznjak Liverpoola je potpisao četverogodišnji ugovor s londonskim klubom

Admiral

Španjolac Xabi Alonso (44) novi je trener engleskog prvoligaša Chelsea, objavio je klub iz Londona u nedjelju. Alonso je s klubom sa Stamford Bridgea potpisao četverogodišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja.

- Chelsea je jedan od najvećih klubova na svjetskom nogometu i ispunjava me neizmjernim ponosom što sam postao menadžer ovog velikog kluba, rekao je Alonso.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stanišić zalio Xabija pivom 00:22
Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram/

Bivša zvijezda Liverpoola je bez posla otkako ga je Real Madrid otpustio u siječnju, a 44-godišnjak je napustio Bernabeu nedugo nakon što je Enzo Maresca napustio Stamford Bridge.

Marescin nasljednik u Chelseaju, Liam Rosenior, izdržao je 106 dana prije nego što je otpušten nakon niza od pet uzastopnih poraza u Premier ligi bez postignutog gola.

Alonso je proglašen jednim od najperspektivnijih mladih europskih menadžera nakon što je 2024. godine odveo Bayer Leverkusen do naslova prvaka Bundeslige bez poraza.

Bivši veznjak Liverpoola, minhenskog Bayerna i Real Madrida nada se da će vratiti Chelsea u borbu za Ligu prvaka nakon što se tri puta u posljednje četiri godine nisu uspjeli kvalificirati.

Chelsea zauzima deveto mjesto u Premier ligi i mogao bi u potpunosti ostati bez plasmana u europskim natjecanjima nakon poraza u finalu FA kupa od Manchester Cityja na Wembleyju u subotu.

Klub iz zapadnog Londona još uvijek ima šansu završiti prvenstvo na šestom mjestu, što bi bilo dovoljno za plasman u Ligi prvaka, ali bi morali pobijediti u obje utakmice i nadati se da će im drugi rezultati ići na ruku kako bi to ostvarili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026