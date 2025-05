Alonso na predstavljanju u Realu pričao o Modriću: Nisam objektivan kada pričam o njemu

Xabi Alonso (43) u ponedjeljak je službeno predstavljen kao novi trener Real Madrida. Bivši svjetski i europski prvak sa Španjolskom nije stranac na Bernabeuu, Alonso je odigrao 236 utakmica za "kraljevski klub", a sada je preuzeo uzda od Carla Ancelottija, koji se oprostio od Reala nakon kraja španjolskog prvenstva i preuzeo brazilsku reprezentaciju.

Pokretanje videa... 04:54 Zlatko Dalić dao izjavu za medije nakon utakmice Real Madrida | Video: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Alonso je na uvodnoj konferenciji razgovarao o raznim temama, a komentirao je i odlazak klupske legende Luke Modrića, s kojim je od 2012. do 2014. bio suigrač u Realu.

Novi trener Reala rekao je kako je pristran prema Modriću i kako mu je čast što će voditi Real na Svjetskom klupskom prvenstvu, s Modrićem u sastavu.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Ne mogu biti objektivan kad govorim o Luki, bili smo suigrači i među nama se razvila kemija. Postao je dirigent orkestra, velika legenda. Osjetite ponos gledajući njegov oproštaj. Bili smo nedavno zajedno. Bit će mi čast voditi ga na Svjetskom prvenstvu - rekao je Alonso, rekao je Alonso i dodao...

- Dužnost nam je unaprjeđivati se. Želim imati istu viziju kao klub kako bismo se dogovarali oko napretka. Momčad je vrlo dobra, želim odmah početi raditi. O dolasku Deana Huijsena i odlasku Luke Modrića, to je dogovoreno i raspravljeno. Postoje stvari koje me se tiču i koje me se ne tiču. Tu je granica. Ja donosim odluke - zaključio je Alonso, koji se i zahvalio Ancelottiju.