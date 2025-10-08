FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'

Argentinska influencerica Sasha Ferro, poznata po milijunima pratitelja na društvenim mrežama, nedavno je privukla veliku medijsku pažnju. U fokusu javnosti našla se ne samo njezina veza s mladom nogometnom nadom, već i njezine izjave o njihovom intimnom životu
Sasha Ferro nije samo "djevojka nogometaša". Ona je moćna figura na argentinskoj digitalnoj sceni, influencerica koja je izgradila carstvo na platformama poput Instagrama i TikToka
| Foto: Instagram
S milijunima vjernih pratitelja, njezin sadržaj, koji se kreće od mode i ljepote do komičnih skečeva, svakodnevno privlači ogromnu pažnju. Njezin profil odiše luksuzom i glamurom, što ju je učinilo privlačnom ne samo za brendove, već i za poznate sportaše.
Prije veze s Diegom Tarzijom (22), talentiranim argentinskim nogometašem i članom Independientea, mediji su je povezivali s nekim od najvećih imena svjetskog nogometa. Šuškalo se o njezinim navodnim romansama sa zvijezdama engleske Premier lige, uključujući Alejandra Garnacha i Enza Fernandeza, igrača Chelseaja
Dok je veza sama po sebi bila vijest, ono što je uslijedilo pretvorilo ju je u medijsku senzaciju. Sasha Ferro odlučila je da neće dopustiti tabloidima i anonimnim komentatorima da definiraju njezinu vezu. U nizu javnih istupa, bez imalo ustručavanja, progovorila je o najintimnijim aspektima svog odnosa s Diegom Tarzijom.
Na izravno pitanje o učestalosti njihovih intimnih odnosa, Ferro je bez oklijevanja odgovorila: "Svaki dan. Ako je moguće i dva puta dnevno", a zatim je dodala kako je rekord "sedam puta u jednom danu".
Svjesna kritika, poručila je: "Društvene mreže se miješaju tamo gdje ne bi trebale. Ali neka pričaju, neka nas mrze, važno je da nas vole oni koji nas moraju voljeti. Mi smo super."
Sasha Ferro predstavlja fenomen modernog doba – javnu osobu koja svjesno briše granicu između privatnog i javnog. Njezin pristup, iako kontroverzan, pokazuje promjenu u načinu na koji slavne osobe komuniciraju sa svojom publikom. Umjesto skrivanja i demantija, ona bira radikalnu iskrenost
