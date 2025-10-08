FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'

Dok je veza sama po sebi bila vijest, ono što je uslijedilo pretvorilo ju je u medijsku senzaciju. Sasha Ferro odlučila je da neće dopustiti tabloidima i anonimnim komentatorima da definiraju njezinu vezu. U nizu javnih istupa, bez imalo ustručavanja, progovorila je o najintimnijim aspektima svog odnosa s Diegom Tarzijom. | Foto: Instagram