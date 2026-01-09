Obavijesti

SLAVE 'KRALJEVI'

Alonso potvrdio sjajne vijesti: Mbappé je spreman za Barcu!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Doputovat će u Saudijsku Arabiju u sljedeća 24 sata. Puno se bolje osjeća, osjećaj je dobar. Trenirao je i ima jednake šanse zaigrati kao i svi ostali u momčadi, rekao je Xabi Alonso nakon susreta s Atleticom

Samo nekoliko dana nakon što se činilo da će Real Madrid u borbu za prvi trofej sezone bez svoje najveće zvijezde, iz Madrida stižu senzacionalne vijesti. Kylian Mbappé, čiji je nastup na Superkupu Španjolske bio isključen zbog ozljede, ipak se vraća u momčad i konkurirat će za nedjeljno finale protiv Barcelone.

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom potvrdio je trener "kraljevskog kluba" Xabi Alonso nakon teške pobjede u polufinalu protiv gradskog rivala Atlética. Iako su prve prognoze govorile o pauzi od otprilike tri tjedna, čini se da je francuski napadač ubrzao svoj oporavak.

Podsjetimo, Mbappé je zadobio istegnuće lijevog koljena krajem prosinca te je propustio prvenstvenu utakmicu protiv Betisa, kao i cijeli put momčadi u Saudijsku Arabiju. Dok su njegovi suigrači u Rijadu izborili finale pobjedom 2-1 nad Atléticom, Mbappé je ostao u Madridu na intenzivnoj rehabilitaciji.

LaLiga - Deportivo Alaves v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Klub mu je na raspolaganje stavio dvojicu fizioterapeuta kako bi mu pružili najbolju moguću skrb i dali mu šansu za nastup ako se Real plasira u finale. Cijeli tjedan glavna tema u Madridu bila je hoće li se najbolji strijelac oporaviti na vrijeme, a sada je stigla i službena potvrda. Nakon što je njegova momčad osigurala El Clásico u finalu, Xabi Alonso je pred novinarima odagnao sve sumnje oko statusa svoje najveće zvijezde.

​- Doputovat će u Saudijsku Arabiju u sljedeća 24 sata. Puno se bolje osjeća, osjećaj je dobar. Trenirao je i ima jednake šanse zaigrati kao i svi ostali u momčadi - izjavio je Alonso.

Povratak Mbappéa predstavlja ogroman poticaj za Real Madrid. Francuz igra u nevjerojatnoj formi ove sezone, a njegova statistika je zapanjujuća. Zabio je čak 29 golova u samo 24 nastupa u svim natjecanjima, čemu je dodao i pet asistencija. Njegova prisutnost na terenu, čak i ako ne započne utakmicu od prve minute, u potpunosti mijenja dinamiku i predstavlja stalnu prijetnju za obranu Barcelone, koja je u svojem polufinalu deklasirala Athletic Bilbao s 5-0.

