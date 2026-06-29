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OBOJE SMO PROŠLI DALJE

Alžirska legenda priznala namještanje protiv Austrije?

Piše Filip Sulimanec,
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Alžirska legenda priznala namještanje protiv Austrije?
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Foto: Pedro Nunes

Bilo je malo neugodno, iskreno. Igrali smo široko, a oni su stajali u bloku, ali u zadnjoj minuti netko odigra loptu unutra i okrene se, ja moram utrčati, rekao je Mahrez

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Alžirski kapetan Riyad Mahrez djelovao je gotovo posramljeno dok je nakon utakmice govorio o pogotku koji je njegovu momčad nakratko doveo u vodstvo od 3:2  i prijetio izbacivanjem Austrije, samo nekoliko minuta prije kraja.

Pogodak bivše zvijezde Manchester Cityja u 93. minuti njegovi su suigrači dočekali s prilično suzdržanim slavljem. Uslijedio je nakon što je Alžir odigrao oko 110 uzastopnih dodavanja tijekom pet minuta, dok su Austrijanci jedva vršili pritisak na protivnika kako bi sekunde iscurile prema remiju koji je odgovarao objema momčadima.

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Foto: Pedro Nunes

 - Bilo je malo neugodno, iskreno. Igrali smo široko, a oni su stajali u bloku, ali u zadnjoj minuti netko odigra loptu unutra i okrene se, ja moram utrčati - rekao je 35-godišnji Mahrez nakon utakmice. Dodao je kako je najvažnije da su obje momčadi prošle dalje.

 - Moram poštovati nogomet i kad lopta dođe ispred vratara, moram zabiti. Moram pokušati zabiti. Kao što su i oni pokušali zabiti, bili su naprijed. Vodili su 2:1. Znam da je situacija neugodna, ali to je nogomet, moram ga poštovati. Dobra stvar za njih je što su zabili i plasirali se dalje. Obje smo se momčadi plasirale i to je danas najvažnije - rekao je bizarno Mahrez.

Austrijski džoker s klupe, Saša Kalajdžić, uspio je izjednačiti u 96. minuti pogotkom glavom u posljednji tren, što je praktički bio i zadnji čin utakmice.

Snimka s tribina pokazala je kako je izbornik Ralf Rangnick morao zadržavati usijanog austrijskog napadača Marka Arnautovića dok je nakon izjednačenja žestoko prigovarao alžirskoj klupi. Moglo se vidjeti i kako jedan od članova alžirskog stožera šalje poljupce i rukom utišava Arnautovića i protivničku klupu.

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To je značilo da je Austrija zadržala drugo mjesto, dok se Alžir plasirao dalje kao treći, čime je završio turnir za Iran, kojemu je za prolazak u nokaut-fazu trebala pobjeda bilo koje od ovih dviju momčadi.

Austrija će se sada u šesnaestini finala suočiti sa Španjolskom, dok Alžir igra protiv Švicarske.

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