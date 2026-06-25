Prijeti namještanje kao 1982? Ni jednima ni drugima se ne isplati pobijediti zadnju utakmicu

Golemi novi format Svjetskog prvenstva oduvijek je bio sklon donijeti nekoliko komplikacija. Zbog proširenja na 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina, sustav sada predviđa da dalje prolaze prvoplasirane i drugoplasirane momčadi, plus osam najboljih trećeplasiranih ekipa, kako bi se formirala golema šesnaestina finala (32 reprezentacije), piše WSJ.

Izvor nevolje je skupina J, u kojoj je Argentina već osigurala prvo mjesto. Drugoplasirani neće biti poznat sve do subote, kada u Kansas Cityju igraju Austrija i Alžir.

Ovo jedna od onih rijetkih skupina u kojoj bi moglo biti gore završiti na drugom nego na trećem mjestu. I sada se susret Austrije i Alžira pretvara u utakmicu Svjetskog prvenstva koju nitko ne želi pobijediti.

To je zato što će drugoplasirani iz skupine J u šesnaestini finala ići na pobjednika skupine H, što će vjerojatno biti Španjolska. S druge strane, trećeplasirana momčad igrala bi protiv pobjednika znatno slabije skupine.

Z. Njemačka - Austrija 1982

Svjetsko prvenstvo se zapravo već susrelo s ovim problemom. Najpoznatiji primjer dogodio se 1982. godine u španjolskom gradu Gijónu, kada su Zapadna Njemačka i Austrija ušle u svoju posljednju utakmicu u skupini točno znajući koji ishodi objema momčadima jamče prolazak: njemačka pobjeda od samo jednog ili dva gola razlike.

Na iznenađenje apsolutno nikoga, Zapadna Njemačka je rano zabila, a obje su momčadi ostatak utakmice provele šećući terenom pred bijesnom publikom. Predstava je bila toliko jadna da je FIFA promijenila pravila za zadnje utakmice u skupini kako bi bolje spriječila dosluh, a utakmica je ostala zapamćena kao "Sramota u Gijónu".

Četrdeset i četiri godine kasnije, međutim, malo toga može spriječiti Alžir i Austriju da ne ulože nikakav stvaran trud za pobjedu u meču. "Sramota u Kansas Cityju" mogla bi biti na pomolu.

Za Austriju bi to bila sramotna repriza. Ali ako bi itko trebao biti pametniji, to je zapravo Alžir. Te davne 1982. godine upravo su oni bili momčad koja je eliminirana zbog Sramote u Gijónu.