Amazinga do kraja svibnja dijeli album i sličice 'Vatreni put'!

“Vatreni put” je interaktivan album sa sličicama i svojevrsna enciklopedija hrvatske nogometne reprezentacije i svih uzbudljivih avantura "vatrenih" koje smo pratili posljednjih 30 godina. A Amazinga je pokrenula akciju da svaki mališan, dijete, sin, kći, unuče... koje dođe u taj zabavni park između 17. i 31. svibnja dobiva album i sličice na dar!

Amazinga, kao vodeća i najopremljenija igraonica u Hrvatskoj, s bogatim programom zabave za sve uzraste i interese, s "Vatrenim putem" uključila se u inicijativu darivanja mališana željnih zabave. "Vatreni put" kao album o nogometu može inspirirati djecu da se bave sportom, a Amazinga kao igraonica pruža okruženje gdje se ta inspiracija može pretvoriti u akciju, odnosno mjesto gdje se djeca mogu okupiti, igrati i vježbati svoje vještine.

Akcija traje od 17. svibnja do kraja mjeseca, odnosno dok Amazinga ne podijeli 20.000 albuma i pripadajućih paketića sličica. Svaki posjetitelj s kupljenom kartom ili dijete koje slavi rođendan, svoj ili od prijatelja, sestre, brata..., dobit će se jedan album i pet paketića sličica.

Album sadrži pregled utakmica, izbornika i igrača kroz godine, počevši od prve utakmice u listopadu 1990. protiv SAD-a pa do nastupa u Ligi nacija 2023. No, ovo nije još samo jedan album sa sličicama već jedinstven, interaktivan album koji priča kako se hrvatska nogometna reprezentacija izgradila do statusa koji danas ponosno nosi.

Svaka sličica sadrži jedinstveni QR kôd koji nakon skeniranja otkriva poseban sadržaj. U aplikaciji čekaju kvizovi koje svakako vrijedi zaigrati jer donose vrijedne nagrade. Dodatnu draž nosi jedinstveni izazov kojim se može postati ključni dio nogometne povijesti. Svi sakupljači sličica imaju priliku glasati za najbolju postavu hrvatske nogometne reprezentacije svih vremena, birajući između legendarnih igrača za svaku poziciju.

Album "Vatreni put" ima 82 stranice, a u njemu je 370 sličica s jedinstvenim QR kodovima, od toga 74 na holografskom materijalu (52 su zlatne sličice).