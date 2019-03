Ameri objavili: Hrvatska ide na NBA Ljetnu ligu! Dolazi i Kina

Dobili smo poziv od NBA lige, koji ćemo prihvatiti i idemo u prvoj polovici srpnja u Las Vegas igrati Ljetnu NBA ligu, rekao je krajem veljače Stojko Vranković za Sportske novosti, a sada su to potvrdili i Amerikanci.

Čini se da je Hrvatski košarkaški savez napokon prihvatio poziv:

- Kina i Hrvatska slat će svoje reprezentacije na NBA ljetnu ligu ove godine te će se pridružiti svih 30 NBA klubova u Vegasu - prenio je američki novinar Tim Reynolds.

Uz dvije reprezentacije ovosezonsko iznenađenje je i to što će se svih 30 momčadi ići na Ljetnu ligu u isti grad, jer su prijašnjih sezona nerijetko čak tri grada bili domaćini.

- Naša je procjena da je to odlična stvar, jer ćemo u Las Vegasu imati šest jakih utakmica, imat ćemo šest prijenosa na NBA TV. Pozivnice će ići na adresu svih, a Bogdanović i Šarić, ako bude željeli, tu su, naravno, dobrodošli. Iako znamo da je Ljetna liga za one igrače u razvoju u NBA ligi. Mi ćemo se u selekciji bazirati na one igrače koji bi trebali iznijeti kvalifikacije za Eurobasket, između ostalog - rekao je tada Stojko.

NBA Ljetna liga najčešće funkcionira kao platforma za razvoj igrača koje su klubovi tek odabrali na draftu i ostalih mlađih, još uvijek nedokazanih talenata, tako da bi Hrvatska u slučaju dolaska s najjačim sastavom lako mogla imati jedan od najjačih momčadi na natjecanju.