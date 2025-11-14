HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1 Vlašiću je to bio deveti gol za nacionalnu selekciju, ali, vjerovali ili ne, prvi u natjecateljskoj utakmici još od rujna 2021. i 3-0 pobjede nad Slovenijom u kvalifikacijama za SP
America calling! Dalić ušao u povijest, Musa i Vlašić blizu su 'viza' za odlazak na Mundijal
Zlatko Dalić zlatnim će slovima biti upisan u almanahe hrvatskoga nogometa. Bilo je to jasno i prije utakmice protiv Farskih Otoka na Rujevici, ali izbornik naše reprezentacije novom je velikom pobjedom značajno učvrstio svoje naslijeđe.
