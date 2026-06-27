Američka nogometna legenda: Bosna? Bolje da ne sjedate u avion, SAD će vas razbiti!

Bosna i Hercegovina u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igra protiv jednog od domaćina, SAD-a. Utakmica se igra 2. srpnja u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu u San Franciscu. U Americi vlada euforija i oni su uvjereni da mogu daleko dogurati u turniru.

Legendarni američki vratar Tim Howard koji je u karijeri branio boje Evertona i Manchester Uniteda poslao je emotivnu video poruku izabranicima Mauricija Pochettina.

- Sve što ste dosad postigli više nije važno ako ne nastavite s pobjedama. Nosite dres svoje zemlje. Ovo su utakmice koje definiraju karijere. Izađite na teren, budite hrabri i pokažite svijetu tko ste - ističe Howard koji ima poruku za reprezentaciju BiH.

- Bosna? Iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisco, jer će reprezentacija SAD-a uložiti sve da ih propisno razbije - rekao je Howard koji je skupio 121 nastup za američku nogometnu reprezentaciju. Pobjednik dvoboja SAD - BiH prolazi među 16 najboljih reprezentacija na turniru.