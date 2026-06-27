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Abigail, jedinica iz geografije! Teški blam američke voditeljice: 'Ne znam pokazati BiH na karti'

Američka voditeljica javila se uživo ispred stadiona LA Galaxyja u 'gradu anđela', a tamo je šokirala priznanjem. Naime, rekla je kako ne zna baš ništa o Bosni i Hercegovini, a poslala je i poruku upozorenja 'zmajevima', koji će odmjeriti snage s Amerikancima u šesnaestini finala.
Abigail, jedinica iz geografije! Teški blam američke voditeljice: 'Ne znam pokazati BiH na karti'
Abigail Velez sve je poznatije televizijsko lice u SAD-u. | Foto: instagram
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Abigail Velez sve je poznatije televizijsko lice u SAD-u. | Foto: instagram
Komentari 3

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