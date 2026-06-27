Abigail, jedinica iz geografije! Teški blam američke voditeljice: 'Ne znam pokazati BiH na karti'

Američka voditeljica javila se uživo ispred stadiona LA Galaxyja u 'gradu anđela', a tamo je šokirala priznanjem. Naime, rekla je kako ne zna baš ništa o Bosni i Hercegovini, a poslala je i poruku upozorenja 'zmajevima', koji će odmjeriti snage s Amerikancima u šesnaestini finala.
Abigail Velez sve je poznatije televizijsko lice u SAD-u.
| Foto: instagram
Abigail Velez sve je poznatije televizijsko lice u SAD-u. |
Foto: instagram
Abigail Velez sve je poznatije televizijsko lice u SAD-u.
| Foto: instagram
Trenutačno izvještava za televiziju ABC Los Angeles.
| Foto: instagram
Nedavno je radila reportažu ispred stadiona LA Galaxyja gdje je šokirala izjavom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Naime, "zmajevi" će odmjeriti snage s reprezentacijom SAD-a u šesnaestini finala SP-a.,
| Foto: instagram
A zanosna Abigail priznala je da ne zna gdje je BiH na karti svijeta.
| Foto: instagram
"Američka reprezentacija iduće srijede igra protiv Bosne i Hercegovine. Moram vam reći jednu stvar, ne bih znala pokazati gdje se ta zemlja nalazi na karti svijeta," rekla je u prijenosu pa dodala...
| Foto: instagram
Foto instagram
"Ne bih vam znala reći jednu stvar o Bosni i Hercegovini, a ne bih ni htjela, jer je naša reprezentacija bolja nego ikad."
| Foto: instagram
Foto instagram
Imala je i poruku upozorenja za "zmajeve".
| Foto: instagram
Foto instagram
"Pripremi se, Bosno, jer ti se neće svidjeti ono što te čeka!"
| Foto: instagram
Foto instagram
Inače, njezin dolazak na ABC Los Angeles krajem 2025. uslijedio je nakon odlaska s CBS Austina, gdje je ostavila dubok trag. Ovaj transfer kruna je puta koji je bio, kako sama kaže, "vođen svrhom, a ne privilegijama".
| Foto: instagram
Velezina karijera počela je u Sjevernoj Karolini na postaji WNCT 9, a u kolovozu 2023. stigla je u CBS Austin.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
amo je brzo napredovala od jutarnje reporterke do noćne smjene, pokrivajući ključne događaje poput smrtonosnih poplava i političkih napetosti u parlamentu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kao Latinoamerikanka prve generacije, odrasla u obitelji s ograničenim resursima u El Pasu, Velez često ističe kako je njezin put bio znatno teži
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Smatra da je morala raditi dvostruko više od drugih kako bi stigla na istu poziciju, no nikada nije dopustila da je okolnosti definiraju.
| Foto: instagram
"Došla sam iz nedovoljno zastupljene zajednice s malo resursa i htjela sam se probiti u ovu industriju, i uspjela sam sama. Dvije stvari su mi to omogućile. Prvo, posvetila sam se učenju," rekla je i dodala...
| Foto: instagram
Foto OSCAR MALO
Foto instagram
"I drugo, iskreno, ja nikada nisam odustala," izjavila je Velez u jednoj objavi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije nego što se potpuno posvetila novinarstvu, Velez je 2022. godine ponijela titulu Miss San Antonija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Svoje temelje izgradila je na Sveučilištu Inkarnirane Riječi (UIW), gdje je diplomirala s počastima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tijekom studija bila je glavna voditeljica na UIWtv, pisala je za studentske novine i vodila emisije na radiju, demonstrirajući strast koja ju je na kraju dovela do jedne od najprestižnijih medijskih pozornica u zemlji. Njezina
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram