Američki skijaš ogorčen: Kad bi postojao Globus za moralne pobjede, vitrina bi mi bila puna

Američka skijaška zvijezda River Radamus (28), podijelio je na društvenoj mreži iznimno iskrenu i emotivnu poruku nakon razočaravajućeg nastupa u veleslalomu. Radamus je u subotu nastupio u veleslalomu, svojoj najjačoj disciplini, kao jedan od kandidata za medalju.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Utrka je za njega bila vrhunac četverogodišnjeg ciklusa, pogotovo nakon što mu je na prošlim Igrama u Pekingu 2022. medalja izmakla za dlaku kada je završio na četvrtom mjestu. Međutim, ishod u Cortini nije bio onakav kakvom se nadao. Samo nekoliko sati nakon utrke, obratio se svojim pratiteljima.

- Danas jednostavno nije bio moj dan. Teško je izraziti koliko sam naporno radio za danas. U posljednje četiri godine nije prošao dan, a da nisam mislio na ovaj dan. To nije bilo zdravo. Očito nije dovelo do ishoda koji sam želio. Ali mislim da ne bih ništa drugačije napravio da mogu - započeo je Radamus.

Foto: Gintare Karpaviciute

U nastavku je opisao svoju karijeru ispunjenu usponima i padovima, ističući kako se često osjećao kao da nikada nije istinski pobijedio.

- Puno sam puta doživio neuspjeh u karijeri. Rezultati bi rekli da nikad nisam zapravo pobijedio. Kad bi postojao ukupni globus za osobne moralne pobjede, moja bi vitrina s trofejima bila prepuna. Kažu da ili pobijediš ili naučiš. Pa, mora da sam najpametniji gubitnik na Zemlji - napisao je 28-godišnji skijaš poznat po svojoj tehničkoj vještini i jedinstvenom stilu s obojenom kosom.

Foto: Denis Balibouse

Njegov put do ovih Igara bio je ispunjen izazovima, uključujući i tešku bolest tijekom sezone 2025., zbog koje je izgubio gotovo 14 kilograma, ali se uspio vratiti u vrhunsku formu.

Prošle je sezone bio 12. u poretku veleslaloma s 212 osvojenih bodova, a ove je sezone na 10. mjestu sa 178 bodova. Bio je i 11. u poretku u sezoni 2023./24., što pokazuje kako je godinama član druge jakosne skupine veleslalomaša. Ima i jedno osvojeno postolje, i to na domaćem snijegu u veljači 2024. u Palisades Tahoeu.

Foto: Gintare Karpaviciute

Iako mu je san o veleslalomskoj medalji ovoga puta izmaknuo, pred njim je još jedan nastup na Igrama, utrka slaloma koja je na rasporedu u ponedjeljak.

- Unatoč svemu, zahvalan sam što sam dobio priliku pokušati. Zahvalan sam na svim suparnicima koji se natječu protiv mene i zbog kojih se ovaj san isplati ganjati. Puno mi znači baš zato što je teško. Zahvalan sam svima koji mi pomažu loviti taj san i koji me podižu kada padnem. Boli me kada gubim, ali nema većeg primjera neuništivog ljudskog duha nego ponovno sanjati, unatoč svemu - inspirativno je zaključio Radamus.