RAZOČARENJE NA IGRAMA

Američki skijaš ogorčen: Kad bi postojao Globus za moralne pobjede, vitrina bi mi bila puna

Foto: Gintare Karpaviciute

Puno sam puta doživio neuspjeh u karijeri. Rezultati bi rekli da nikad nisam zapravo pobijedio. Kažu da ili pobijediš ili naučiš. Pa, mora da sam najpametniji gubitnik na Zemlji, kaže Radamus

Američka skijaška zvijezda River Radamus (28), podijelio je na društvenoj mreži iznimno iskrenu i emotivnu poruku nakon razočaravajućeg nastupa u veleslalomu. Radamus je u subotu nastupio u veleslalomu, svojoj najjačoj disciplini, kao jedan od kandidata za medalju.

Foto: Reuters/Canva

Utrka je za njega bila vrhunac četverogodišnjeg ciklusa, pogotovo nakon što mu je na prošlim Igrama u Pekingu 2022. medalja izmakla za dlaku kada je završio na četvrtom mjestu. Međutim, ishod u Cortini nije bio onakav kakvom se nadao. Samo nekoliko sati nakon utrke, obratio se svojim pratiteljima.

- Danas jednostavno nije bio moj dan. Teško je izraziti koliko sam naporno radio za danas. U posljednje četiri godine nije prošao dan, a da nisam mislio na ovaj dan. To nije bilo zdravo. Očito nije dovelo do ishoda koji sam želio. Ali mislim da ne bih ništa drugačije napravio da mogu - započeo je Radamus.

Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 2
Foto: Gintare Karpaviciute

U nastavku je opisao svoju karijeru ispunjenu usponima i padovima, ističući kako se često osjećao kao da nikada nije istinski pobijedio.

- Puno sam puta doživio neuspjeh u karijeri. Rezultati bi rekli da nikad nisam zapravo pobijedio. Kad bi postojao ukupni globus za osobne moralne pobjede, moja bi vitrina s trofejima bila prepuna. Kažu da ili pobijediš ili naučiš. Pa, mora da sam najpametniji gubitnik na Zemlji - napisao je 28-godišnji skijaš poznat po svojoj tehničkoj vještini i jedinstvenom stilu s obojenom kosom.

Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1
Foto: Denis Balibouse

Njegov put do ovih Igara bio je ispunjen izazovima, uključujući i tešku bolest tijekom sezone 2025., zbog koje je izgubio gotovo 14 kilograma, ali se uspio vratiti u vrhunsku formu.

Prošle je sezone bio 12. u poretku veleslaloma s 212 osvojenih bodova, a ove je sezone na 10. mjestu sa 178 bodova. Bio je i 11. u poretku u sezoni 2023./24., što pokazuje kako je godinama član druge jakosne skupine veleslalomaša. Ima i jedno osvojeno postolje, i to na domaćem snijegu u veljači 2024. u Palisades Tahoeu.

Alpine Skiing - Men's Super-G
Foto: Gintare Karpaviciute

Iako mu je san o veleslalomskoj medalji ovoga puta izmaknuo, pred njim je još jedan nastup na Igrama, utrka slaloma koja je na rasporedu u ponedjeljak. 

- Unatoč svemu, zahvalan sam što sam dobio priliku pokušati. Zahvalan sam na svim suparnicima koji se natječu protiv mene i zbog kojih se ovaj san isplati ganjati. Puno mi znači baš zato što je teško. Zahvalan sam svima koji mi pomažu loviti taj san i koji me podižu kada padnem. Boli me kada gubim, ali nema većeg primjera neuništivog ljudskog duha nego ponovno sanjati, unatoč svemu - inspirativno je zaključio Radamus.

