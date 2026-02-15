Obavijesti

OLIMPIJSKI VELESLALOM

Dvije Hrvatice bile su još mlađe od 16-godišnje Pije na Igrama! Zrinka je i dalje adut za medalju

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Dvije Hrvatice bile su još mlađe od 16-godišnje Pije na Igrama! Zrinka je i dalje adut za medalju
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Zrinka je ove sezone pokazala puno bolju formu u veleslalomu nego u slalomu, a krenut će u prvu vožnju sa startnim brojem osam. Mlada Pia Vučinić starta s brojem 58. Utrka počinje u 10.30 sati

Filip Zubčić "probio je led" u subotu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo i Bormiju, a u nedjelju će Hrvatsku predstavljati, također u veleslalomu, Zrinka Ljutić (22) te jedna od najmlađih olimpijki u povijesti Lijepe Naše, 16-godišnjakinja Pia Vučinić

Izjava Filipa Zubčića 02:15
Izjava Filipa Zubčića | Video: Hrvatski skijaški savez

Riječ je o mladoj skijašici koja pohađa drugi razred Humanističke gimnazije u Zagrebu, a nastup na Olimpijskim igrama bit će joj najveći test u dosadašnjoj skijaškoj karijeri. I jasno, nitko ne bi trebao očekivati kako će tinejdžerka, bez ijedne utrke u seniorskoj konkurenciji, ostvariti zapaženi rezultat na Olimpijskim igrama, gdje pritisak pogodi i one najbolje te najiskusnije na svijetu. 

-  Ovo su mi prve Olimpijske igre i jako sam sretna i zahvalna što sam ovdje i nastupam za Hrvatsku - rekla je 16-godišnjakinja za Hrvatski skijaški savez uoči veleslalomske utrke. Nastupit će i u slalomu koji je na rasporedu u srijedu.

Foto: hrvatski skijaški savez

-  Uvjeti su bili odlični (na pripremama uoči Olimpijskih igara, op. a.), jako sam zadovoljna. Puno draži mi je veleslalom iako imam bolje rezultate u slalomu, ali draže mi je voziti veleslalom. Najbolji rezultat ostvarila sam osvojivši prvo i treće mjesto - rekla je mlada skijašica. 

Talentirana Hrvatica

Rođena 2009. godine, Pia je članica Hrvatskog skijaškog kluba 'Žuti Mačak', a tek je u studenom debitirala u FIS-ovom natjecanju, kada je završila na 17. mjestu u Sextenu. Početkom veljače, Pia je ostvarila rezultat karijere pobjedom u slalomskoj utrci u austrijskim Koralpama, u utrci koja je organizirao Zagrebački skijaški savez. Istaknimo kako se Pia i na tim utrkama natjecala protiv uglavnom starijih djevojaka, koje su obično jednu, dvije, pa čak i tri godine starije...

Iako je u dosadašnjoj karijeri uspješnija u slalomu, veleslalom joj je draža disciplina i upravo će u njoj debitirati među "velikim curama". Prva vožnja počinje u 10 sati, a drugi lauf je u 13.30 sati. Obje vožnje moći ćete pratiti na televizijskom prijenosu na HRT 2.

Zrinka je odmorila glavu...

Veliki hrvatski adut na veleslalomskoj utrci bit će Zrinka Ljutić. Iako nije došla na Zimske olimpijske igre u najboljoj formi, ne smijemo zaboraviti kako je riječ o skijašici koja je sposobna za najveće domete. Pa i olimpijske medalje, unatoč činjenici što je odustala u posljednje tri utrke prije Igara...

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Zrinka je ove sezone pokazala puno bolju formu u veleslalomu nego u slalomu, u kojem je prošle sezone osvojila Kristalni globus. U Cortinu je stigla kao deveta u poretku veleslalomašica u Svjetskom kupu s 207 bodova, dok je u slalomu tek na 21. mjestu sa 79 bodova. Dodajmo i kako je u kanadskom Tremblantu u prosincu prvi put osvojila postolje u veleslalomu.

Ljutić je provela nekoliko dana u Hrvatskoj, točnije na obali Jadrana u Istri, gdje je napunila baterije i ispraznila glavu nakon izazovne i naporne sezone. Nadamo se kako je "posložila" neke stvari uoči drugog nastupa na Olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu bila je 25.u slalomu i 28. u veleslalomu.

Pia nije najmlađa Hrvatica! 

Inače, Pia će nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama sa 16 godina i četiri mjeseca. Ali neće biti najmlađa Hrvatica, pa čak ni druga. Naime, Janica Kostelić debitirala je na ZOI-ju u Naganu 1998. kad joj je bilo 16 godina i jedan mjesec, ali ni ona nije bila najmlađa.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Četiri godine kasnije, dakle 2002. u Salt Lake Cityju, Ana Jelušić debitirala je na Olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju sa samo 15 godina i jednim mjesecom. Bila je najmlađa natjecateljica na tim Igrama.

