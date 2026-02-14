Pogledajte vožnju Filipa Zubčića bez naočala! 'Netko bi izgubio ili stao. Dobro improviziram'

Na pola staze, tamo negdje kod starta za slalom, zakvačio sam jedna vrata, skoro sam ih i 'haklao'. Udario sam i koljenom i glavom, po leđima sam dobio, i tamo su mi naočale počele padati, ispričao je hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) nakon što je završio svoj četvrti olimpijski veleslalom na 14. mjestu.

Zubčić je nakon prve vožnje bio 16., a bio je na dobrom putu da preuzme vodstvo u drugom laufu. Međutim, "pogodili" su ga nesvakidašnji problemi. Naočale su mu počele padati na pola utrke, a Hrvat se unatoč tom izazovu uspio snaći i solidno odskijati donji dio staze, unatoč lošoj preglednosti u Bormiju. Drugu vožnju Filipa Zubčića možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: hrvatski skijaški savez

- Padale su mi naočale kroz četiri, pet vrata i morao sam ih skinuti, jer nisam više ništa vidio u jednom trenutku, kad mi je spužva prešla preko očiju. U luku sam ih samo maknuo s glave i bez njih sam išao zadnjih 20 vrata - rekao je Zubčić nakon utrke.

Morao je skijati na instinkt.

- Nije lako, ali nisam previše tu izgubio. Znam dobro improvizirati, to je nešto gdje se snađem. Netko bi možda izgubio ili stao, ali ja se uvijek snađem - rekao je Zubčić, koji će nastupiti još u slalomu u ponedjeljak.